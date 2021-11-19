"Можно наслаждаться целую вечность", "Какие счастливые". Осадчая показала лицо трехмесячного сына

На заглавном фото Осадчая позирует в кресле, наклонившись над ребенком, лицо которого повернуто в сторону объектива.
На втором фото ведущая прижимает сына к груди, а на последнем запечатлена в момент, когда подняла Даниила над собой.
"Сегодня Даниилу три месяца. Три месяца нового ощущения многоканальной любви к сыновьям, когда любви хватает на троих. Даниил еще даже не представляет, какие у него крутые братья и какая интересная жизнь у него впереди", – написала ведущая.
"Какое мило фото. Можно наслаждаться целую вечность", – отреагировали фолловеры.
"Какие же счастливые", – прокомментировали публикацию поклонники Осадчей.
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Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Сейчас ведет программу "Світське життя", а также является ведущей проектов "Голос країни" и "Голос країни. Діти" на канале "1+1".
Осадчая замужем за своим коллегой Юрием Горбуновым. У пары есть старший сын Иван (2017), а 19 августа 2021-го у супругов родился второй сын Даниил. Для Осадчей он стал третьим ребенком – от бизнесмена Олега Полищука ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу и сейчас учится на айтишника в Мэрилендском университете (США).