"Можно наслаждаться целую вечность", "Какие счастливые". Осадчая показала лицо трехмесячного сына

На заглавном фото Осадчая позирует в кресле, наклонившись над ребенком, лицо которого повернуто в сторону объектива.

На втором фото ведущая прижимает сына к груди, а на последнем запечатлена в момент, когда подняла Даниила над собой.

"Сегодня Даниилу три месяца. Три месяца нового ощущения многоканальной любви к сыновьям, когда любви хватает на троих. Даниил еще даже не представляет, какие у него крутые братья и какая интересная жизнь у него впереди", – написала ведущая.

"Какое мило фото. Можно наслаждаться целую вечность", – отреагировали фолловеры.

"Какие же счастливые", – прокомментировали публикацию поклонники Осадчей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)