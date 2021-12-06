Бульвар Шоубиз
 
06 декабря, 2021
 
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"Красоточка, настоящая". Катя Осадчая показала, как выглядит в халате и без

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"Вам идет в любом образе", прокомментировали новое видео Кати Осадчей ее подписчики в соцсети
"Вам идет в любом образе", – прокомментировали новое видео Кати Осадчей ее подписчики в соцсети
Фото: kosadcha / Instagram

Украинская телеведущая Катя Осадчая 6 декабря запостила в Instagram ролик, в котором сначала позирует в банном халате и без макияжа, а через несколько секунд – в вечернем платье на съемочной площадке.

"Ежедневные перевоплощения", – подписала видео 38-летняя телеведущая.

Ее пост набрал почти 7 тыс. лайков.

"Крутая Катя", – прокомментировала видео ovs999.

"Красоточка, настоящая", – написала svichkovyy_ray.

"Вам идет в любом образе", – считает ruslo_tour._ivano_frankivsk.

Контекст:

Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Сейчас ведет программу "Світське життя", а также является ведущей проектов "Голос країни" и "Голос країни. Діти" на канале "1+1".

Осадчая замужем за своим коллегой Юрием Горбуновым. У пары есть старший сын Иван (2017), а 19 августа 2021-го у супругов родился второй сын Даниил. Для Осадчей он стал третьим ребенком – от бизнесмена Олега Полищука ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу и сейчас учится на айтишника в Мэрилендском университете (США).

Теги: платье, телеведущая, Катя Осадчая, макияж, ролик
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