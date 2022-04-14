"Лукаш был выпорон и отправлен к Путлеру". Мишина показала, как героиня "Крепостной" в ее исполнении "допросила" президента Беларуси

"В общем, первоначально он приперся к Лидии Ивановне Шефер, пытался ей продать свои сумасшедшие идеи, но слушать она его не стала. Сразу заподозрила во лжи и сквернословии… Как ни пытался добиться Лукаш снисхождения барыни, все его уловки оказались тщетны… Был выпорон Захаром и отправлен ко всем чертям, а точнее сбывать свою шкуру Путлеру", – написала она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Ксения Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, актерский факультет, мастерскую режиссера Дмитрия Богомазова. В 2019-м актриса стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2020-м была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. В 2021 году она стала судьей шоу "Україна має талант" на СТБ.

24 февраля российские оккупанты вторглись в Украину по нескольким направлениям, в том числе с территории Беларуси. Российские войска ведут обстрел украинских городов с баз, расположенных там.

В Беларуси людям сообщают, что украинские подразделения в любое время могут напасть на страну