От рук российских оккупантов в Украине погибли 197 детей и более 351 получили ранения – Офис генпрокурора

Офис генпрокурора продолжает фиксацию уголовных правонарушений, совершенных российскими военными на территории Гостомеля и Бучи Киевской области Фото: ua.depositphotos.com

Отмечается, что данные не окончательные, поскольку идет их сбор в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Сообщается, что больше всего пострадавших детей в Донецкой (115), Киевской (105), Харьковской (81), Черниговской (54), Николаевской (40), Херсонской (38), Луганской (36), Запорожской (23), Сумской (16) и Житомирской (15) областях.

В столице пострадали 16 детей.

Офис генпрокурора продолжает фиксацию уголовных правонарушений, совершенных российскими военными на территории Гостомеля и Бучи Киевской области.

В этих населенных пунктах были обнаружены тела детей четырех и 10 лет с телесными повреждениями, а также обгоревшее тело 17-летнего парня.

В феврале на контрольно-пропускном пункте в Чернобыльскую зону вблизи села Дитятки Киевской области военнослужащие РФ расстреляли остановившийся на обочине гражданский автомобиль. Погибли мужчина и его несовершеннолетний сын, сообщил Офис генпрокурора.

Также установлено, что количество детей, погибших в результате обстрела железнодорожного вокзала Краматорска Донецкой области, увеличилось до семи. В больнице умерли еще два ребенка.

Из-за массированных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел были повреждены 1014 учебных заведений, из них 91 разрушено полностью.

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