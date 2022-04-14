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ВОЙНА В УКРАИНЕ

От рук российских оккупантов в Украине погибли 197 детей и более 351 получили ранения – Офис генпрокурора

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Офис генпрокурора продолжает фиксацию уголовных правонарушений, совершенных российскими военными на территории Гостомеля и Бучи Киевской области
Офис генпрокурора продолжает фиксацию уголовных правонарушений, совершенных российскими военными на территории Гостомеля и Бучи Киевской области
Фото: ua.depositphotos.com

С начала полномасштабного вторжения России в Украине пострадали более 548 детей, из них 197 погибли и более 351 получили ранения разной степени тяжести. Об этом 14 апреля сообщил в Facebook Офис генерального прокурора Украины.

Отмечается, что данные не окончательные, поскольку идет их сбор в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Сообщается, что больше всего пострадавших детей в Донецкой (115), Киевской (105), Харьковской (81), Черниговской (54), Николаевской (40), Херсонской (38), Луганской (36), Запорожской (23), Сумской (16) и  Житомирской (15) областях.

В столице пострадали 16 детей.

Офис генпрокурора продолжает фиксацию уголовных правонарушений, совершенных российскими военными на территории Гостомеля и Бучи Киевской области.

В этих населенных пунктах были обнаружены тела детей четырех и 10 лет с телесными повреждениями, а также обгоревшее тело 17-летнего парня.

В феврале на контрольно-пропускном пункте в Чернобыльскую зону вблизи села Дитятки Киевской области военнослужащие РФ расстреляли остановившийся на обочине гражданский автомобиль. Погибли мужчина и его несовершеннолетний сын, сообщил Офис генпрокурора.

Также установлено, что количество детей, погибших в результате обстрела железнодорожного вокзала Краматорска Донецкой области, увеличилось до семи. В больнице умерли еще два ребенка.

Из-за массированных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел были повреждены 1014 учебных заведений, из них 91 разрушено полностью.

https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/350019120494261

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабной войны РФ против Украины по состоянию на 24.00 11 апреля ООН подтвердила гибель в Украине 1892 мирных жителей.

Точное количество погибших гражданских лиц в результате войны РФ против Украины неизвестно. Но, по данным властей одного только Мариуполя по состоянию на 12 апреля, в городе погибли более 10 тыс. мирных жителей.

Теги: Россия, Украина, война, Гостомель, оккупация, Киевская область, Буча, война России против Украины, украинец, погибшие, ранение, Офис генпрокурора, российские оккупанты
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