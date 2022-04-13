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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ООН подтверждает гибель 1892 мирных жителей с начала войны РФ против Украины, но цифры не окончательные

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Российские оккупанты ежедневно обстреливают Украину
Российские оккупанты ежедневно обстреливают Украину
Фото: EPA

С начала полномасштабной войны РФ против Украины по состоянию на 24.00 11 апреля ООН подтверждает гибель в Украине 1892 мирных жителей. Об этом сообщила пресс-служба Управления верховного комиссара ООН по правам человека 12 апреля.

2558 человек были ранены.

Погибло, по данным ООН, 153 ребенка, 246 были ранены.

"Большинство зафиксированных жертв среди мирного населения произошло в результате применения средств с большой площадью поражения, в том числе из-за обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов", – говорится в сообщении.

В УВКПЧ подчеркнули, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения.

"Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Попасной (Луганская область) и Бородянки (Киевская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения. Эти цифры подтверждаются и не включены в приведенную выше статистику", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Офиса генпрокурора, с 24 февраля в Украине погиб 191 ребенок, а еще более 349 ранены.

Точное количество погибших гражданских лиц в результате войны РФ против Украины неизвестно. Но по данным властей Мариуполя на 12 апреля, в городе погибли более 10 тыс. мирных жителей.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, ООН, война России против Украины, погибшие
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