ООН подтверждает гибель 1892 мирных жителей с начала войны РФ против Украины, но цифры не окончательные

2558 человек были ранены.
Погибло, по данным ООН, 153 ребенка, 246 были ранены.
"Большинство зафиксированных жертв среди мирного населения произошло в результате применения средств с большой площадью поражения, в том числе из-за обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов", – говорится в сообщении.
В УВКПЧ подчеркнули, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения.
"Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Попасной (Луганская область) и Бородянки (Киевская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения. Эти цифры подтверждаются и не включены в приведенную выше статистику", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Офиса генпрокурора, с 24 февраля в Украине погиб 191 ребенок, а еще более 349 ранены.
Точное количество погибших гражданских лиц в результате войны РФ против Украины неизвестно. Но по данным властей Мариуполя на 12 апреля, в городе погибли более 10 тыс. мирных жителей.