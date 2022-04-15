Невзоров: Новый командующий российскими силами в Украине Дворников обожает пускать газы. Эта зверюга полагает, что войну можно выиграть исключительно жестокостью

Невзоров: В Кремле решили, что прошлый командующий излишне миндальничал с Украиной и необходимо туда бросить этого прожженного на сирийской войне людоеда Скриншот: вДудь / YouTube

Дворников командовал российской группировкой войск в Сирии в 2015–2016 годах.

"Этот новый командующий обожает пускать газы. Вот он всюду, где находится, пускает газы. И в помещениях, и на ветру. Он всюду пускает газы! Если бы это были просто кишечные газы, наверное, с ним было бы тяжеловато находиться в одном помещении, но можно было бы пережить. Но он любит боевые отравляющие газы. И мы знаем, что в Сирии за последнее время было, по-моему, 130 газовых атак, в которых погибла тьма-тьмущая детей, прачек, компьютерщиков, потому что все эти удары газом наносились по тем нелояльным районам, где не было войск, где было в основном мирное население. Но ему неинтересно [использовать химическое оружие] там, где войска. Потому что там, где войска, есть определенная разреженность, там люди находятся на расстоянии друг от друга, там такого количества жертв не будет", – сказал Невзоров.

Он напомнил, что в ряде сирийских городов, в частности в Кафр-Зите и Хан-Шейхуне, были химические атаки с большим количеством пострадавших.

"То есть это генерал, который любит напустить газа... Обычно считали все, что это безумный [сирийский диктатор] Башар Асад пускает газы, но Асад только офигевал от того, с какой страстью это делает русский генерал. Это такая зверюга, которая полагает, что войну можно выиграть исключительно жестокостью в отношении мирного населения", – сказал Невзоров.

По мнению публициста, руководство РФ считает, что до этого российское командование действовало в Украине слишком деликатно.

"В Кремле решили, что прошлый командующий излишне миндальничал с Украиной и необходимо этого прожженного на сирийской войне людоеда бросить на Украину – и тогда все дело будет в шляпе", – предположил Невзоров.

Он напомнил, что российские войска уже попытались применить химическое оружие в Мариуполе Донецкой области на этой неделе.

"Мы знаем, что он свои таланты уже попытался применить в Мариуполе, пытаясь притравить газом – настаиваю, повторяю и хочу быть услышанным – абсолютно благородное и в воинском смысле образцовое подразделение под названием "Азов", которое демонстрирует немыслимые образцы самоотверженности, доброты, дерзости и умения любить людей", – сказал Невзоров.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО

Видео: Алеся Бацман / YouTube