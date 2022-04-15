ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Невзоров: Новый командующий российскими силами в Украине Дворников обожает пускать газы. Эта зверюга полагает, что войну можно выиграть исключительно жестокостью

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Невзоров: В Кремле решили, что прошлый командующий излишне миндальничал с Украиной и необходимо туда бросить этого прожженного на сирийской войне людоеда
Невзоров: В Кремле решили, что прошлый командующий излишне миндальничал с Украиной и необходимо туда бросить этого прожженного на сирийской войне людоеда
Скриншот: вДудь / YouTube

Российский телеведущий и публицист Александр Невзоров в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман назвал нового командующего российскими войсками в Украине генерала Александра Дворникова "зверюгой" и "людоедом", который любит травить газом мирное население.

Дворников командовал российской группировкой войск в Сирии в 2015–2016 годах.

"Этот новый командующий обожает пускать газы. Вот он всюду, где находится, пускает газы. И в помещениях, и на ветру. Он всюду пускает газы! Если бы это были просто кишечные газы, наверное, с ним было бы тяжеловато находиться в одном помещении, но можно было бы пережить. Но он любит боевые отравляющие газы. И мы знаем, что в Сирии за последнее время было, по-моему, 130 газовых атак, в которых погибла тьма-тьмущая детей, прачек, компьютерщиков, потому что все эти удары газом наносились по тем нелояльным районам, где не было войск, где было в основном мирное население. Но ему неинтересно [использовать химическое оружие] там, где войска. Потому что там, где войска, есть определенная разреженность, там люди находятся на расстоянии друг от друга, там такого количества жертв не будет", – сказал Невзоров. 

Он напомнил, что в ряде сирийских городов, в частности в Кафр-Зите и Хан-Шейхуне, были химические атаки с большим количеством пострадавших.

"То есть это генерал, который любит напустить газа... Обычно считали все, что это безумный [сирийский диктатор] Башар Асад пускает газы, но Асад только офигевал от того, с какой страстью это делает русский генерал. Это такая зверюга, которая полагает, что войну можно выиграть исключительно жестокостью в отношении мирного населения", – сказал Невзоров. 

По мнению публициста, руководство РФ считает, что до этого российское командование действовало в Украине слишком деликатно. 

"В Кремле решили, что прошлый командующий излишне миндальничал с Украиной и необходимо этого прожженного на сирийской войне людоеда бросить на Украину – и тогда все дело будет в шляпе", – предположил Невзоров. 

Он напомнил, что российские войска уже попытались применить химическое оружие в Мариуполе Донецкой области на этой неделе.

"Мы знаем, что он свои таланты уже попытался применить в Мариуполе, пытаясь притравить газом – настаиваю, повторяю и хочу быть услышанным – абсолютно благородное и в воинском смысле образцовое подразделение под названием "Азов", которое демонстрирует немыслимые образцы самоотверженности, доброты, дерзости и умения любить людей", – сказал Невзоров. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

О назначении командующего Южным военным округом Дворникова новым командующим российскими войсками в Украине СМИ сообщили 8 апреля. Источники телерадиокомпании BBC отметили, что координация между российскими подразделениями в Украине была очень слабой и цель Дворникова – улучшить ее.

Официально это назначение в РФ не подтверждали.

13 апреля в британской разведке заявили, что назначение Дворникова является попыткой централизовать командование и управление. "Неспособность действовать слаженно и координировать военные действия до сих пор препятствует российскому вторжению", – отметили в ведомстве.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Александр Невзоров, Украина, Сирия, Башар Асад, химическое оружие, Алеся Бацман, российская агрессия, война России против Украины, война в Сирии, Александр Дворников
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я понял, что его бросили. Сейчас мы живем вместе". Узелков взял к себе домой преданного хозяевами пса
"Я понял, что его бросили. Сейчас мы живем вместе". Узелков взял к себе домой преданного хозяевами пса
  Позитив о Потапе: Не могу даже сказать, где он. Мы на связи, но я понимаю, сколько сейчас людей его достают
  Позитив о Потапе: Не могу даже сказать, где он. Мы на связи, но я понимаю, сколько сейчас людей его достают
"Такая комбинация операций используется при побеге и смене паспорта". Эксперт прокомментировал перемены во внешности жены Медведчука
"Такая комбинация операций используется при побеге и смене паспорта". Эксперт прокомментировал перемены во внешности жены Медведчука
  "Топалов – хамло и наркоман". Эскахзай рассказала, какой российский канал финансирует замалчивающую войну РФ против Украины Тодоренко
  "Топалов – хамло и наркоман". Эскахзай рассказала, какой российский канал финансирует замалчивающую войну РФ против Украины Тодоренко
"Мы больше не семья". Жена Сасанчина объявила о расставании спустя четыре месяца после свадьбы
"Мы больше не семья". Жена Сасанчина объявила о расставании спустя четыре месяца после свадьбы
"Россия в одном лице", "Такая жизнь ждет всех российских артистов". Волочкова посоветовала "курить и пить" и рассказала, как ее хоронить
"Россия в одном лице", "Такая жизнь ждет всех российских артистов". Волочкова посоветовала "курить и пить" и рассказала, как ее хоронить
Певица Карпа о президенте Зеленском: Возможно, другой на его месте уже давно сдал бы Украину. Верю, что он вернет Донбасс и Крым
Певица Карпа о президенте Зеленском: Возможно, другой на его месте уже давно сдал бы Украину. Верю, что он вернет Донбасс и Крым
Вакарчук встретился с харьковскими спасателями на фоне разрушенного Дворца труда в центре города. Видео
Вакарчук встретился с харьковскими спасателями на фоне разрушенного Дворца труда в центре города. Видео
Журналистка Даниленко о жене Медведчука: Эта тупая баба молчала, когда Путин превращал в руины Мариуполь. Будьте прокляты, что привели войну
Журналистка Даниленко о жене Медведчука: Эта тупая баба молчала, когда Путин превращал в руины Мариуполь. Будьте прокляты, что привели войну
  Санина призвала слушать украинскую музыку на официальных платформах. Музыканты переведут прибыль от новой песни на благотворительность
  Санина призвала слушать украинскую музыку на официальных платформах. Музыканты переведут прибыль от новой песни на благотворительность
Как правильно ухаживать за волосами
Как правильно ухаживать за волосами Актуально
Зеленская рассказала, почему не уехала с детьми за границу после нападения РФ на Украину
Зеленская рассказала, почему не уехала с детьми за границу после нападения РФ на Украину
"Нет, подонок, это не месячные!" Украинка, надевшая "окровавленную" одежду в знак протеста против войны РФ, ответила высмеявшему ее комику
"Нет, подонок, это не месячные!" Украинка, надевшая "окровавленную" одежду в знак протеста против войны РФ, ответила высмеявшему ее комику
"Завидую сам себе". Дурнев рассказал, какой видит жизнь в Украине после победы над российскими оккупантами
"Завидую сам себе". Дурнев рассказал, какой видит жизнь в Украине после победы над российскими оккупантами
  "В этой песне – весь "русский мир". Гребенщиков спел про "падаль на небесах". Видео
  "В этой песне – весь "русский мир". Гребенщиков спел про "падаль на небесах". Видео
"Жуткая фальшивка". Ширвиндт отреагировал на фейк, будто он осудил Макаревича за отъезд из России
"Жуткая фальшивка". Ширвиндт отреагировал на фейк, будто он осудил Макаревича за отъезд из России
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Она к себе в дом взяла переселенцев, и на квартиру взяла". Данилко рассказал, чем во время войны занимается мама Сердючки (137943)
2
"У Медведчука было две жены?", "Кто эта мадам?" В сети обсуждают изменения во внешности Марченко (128747)
3
"Будет концерты давать в бункере для Путина", "Россия уже проклята миром". Лолита возмутила сеть новым постом (65151)
4
Невестка Марченко пригрозила "тройным бумерангом" после задержания Медведчука (58588)
5
"Вы готовы верить всему вранью, которым вас, говноедов, пичкают". Лазарева, которую "похоронили" в РФ, опровергла свою смерть (31545)
6
"Боюсь дать дуба без трусов". Телеведущая Лебедь призналась, что во время войны стала бояться принимать душ (27977)
7
"Нам с тобой еще ого-го сколько предстоит!" 68-летний Макаревич показал фото с 70-летним Кутиковым (24439)
8
"В этой песне – весь "русский мир". Гребенщиков спел про "падаль на небесах". Видео (22007)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS