Юг и восток – промежуточные цели РФ перед повторной попыткой захватить Украину – Маляр

"Это те цели промежуточные, которые ставит перед собой враг перед тем, как нацелиться на всю Украину во второй раз. Потому что в первый раз они это делали в 2014 году. Поэтому юг представляет для врага, как и восток, стратегический интерес, это понятно", – уточнила она.

Маляр назвала эту ситуацию очень сложной.

Эксперты Института исследования войны 9 апреля заявили, что в ближайшие нескольких месяцев российским войскам будет трудно найти достаточный ресурс, чтобы добиться успеха на Донбассе.

"Тем не менее россияне, скорее всего, добьются успеха и могут либо заманить в ловушку, либо измотать украинские силы, достаточные для захвата большей части Донецкой и Луганской областей. Но в равной степени вероятно, что эти российские наступления завершатся, не достигнув своих целей, как и аналогичные российские наступления", – добавили в институте.

Война России против Украины. Главное (обновляется)