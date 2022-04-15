Подоляк: Любые действия Украины в ответ на вторжение России абсолютно оправданы

"Именно РФ начала неспровоцированную войну на чужой территории. С массовыми умышленными убийствами мирных граждан и масштабным разрушением гражданской инфраструктуры. Поэтому любые действия Украины в ответ и морально, и юридически абсолютно оправданы", – написал он.

Саме Рф розпочала неспровоковану війну на чужій території. З масовими умисними вбивствами мирних громадян і масштабним руйнуванням цивільної інфраструктури. Тому будь-які дії України у відповідь і морально, і юридично абсолютно виправдані.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По информации The Washington Post, официальная Москва направила Вашингтону дипломатическую ноту, предупредив, что поставки США и НАТО "наиболее чувствительных" систем вооружения в Украину "подливают масла в огонь" войны и могут привести к "непредсказуемым последствиям". Это случилось после одобрения Байденом пакета военной помощи Украине на $800 млн.

Комментируя эту информацию, спикер Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что ничто не отговорит администрацию президента США Джо Байдена от продолжения поддержки Украины.