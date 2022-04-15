СБУ заявила о поимке более 300 коллаборантов и почти 100 ДРГ, включая группу, готовившую покушение на президента

В СБУ подчеркнули, что работа по нейтрализации внутренних угроз государственной безопасности "происходит 24/7" Фото: Служба безпеки України / Facebook

"За этот период благодаря вмешательству украинской спецслужбы была ликвидирована диверсионно-разведывательная группа, которая планировала покушение на президента Украины и совершить диверсии в Киеве и других регионах", – говорится в сообщении.

В СБУ подчеркнули, что работа по нейтрализации внутренних угроз государственной безопасности "происходит 24/7", и рассказали о нескольких операциях, проведенных за последние дни.

Так, в Житомирской области была нейтрализована группа из шести коллаборантов, которые выступали в поддержку полномасштабной агрессии РФ и "призывали жителей региона присоединяться к рашистам". Они также оправдывали бомбардировки украинских городов и распространяли дезинформацию о ситуации на фронте.

В Киеве были задержаны двое жителей, которые "выбивали" у владельца СТО автомобили премиум-класса якобы для нужд украинских военных и угрожали предпринимателю физической расправой. "В ходе обысков у одного из злоумышленников изъято несколько единиц автоматического оружия с боеприпасами", – добавили в СБУ.

В Волынской области был заблокирован "незаконный сбыт партии бронежилетов и касок, которые были ввезены на таможенную территорию Украины как гуманитарная помощь". Общая стоимость продукции составила $18 тыс.

В Черкасской области контрразведка СБУ задержала информатора российских захватчиков, которым оказался местный житель, завербованный спецслужбами РФ. Он, заявляют в спецслужбе, собирал данные о расположении военных, стратегически важных объектов региона, передавал оккупантам информацию о перемещении техники ВСУ.

"По всем фактам продолжаются комплексные мероприятия: СБУ устанавливает всех лиц, причастных к преступлениям, чтобы привлечь их к ответственности", – добавили в спецслужбе.