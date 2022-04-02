За месяц в Украине задержали около 600 диверсантов – МВД

Енин: ДРГ были разными по составу, по количеству лиц и, очевидно, предназначались для выполнения различных задач Фото: Eugene Enin / Facebook

"За последний месяц только подразделениями Национальной полиции было задержано около 600 диверсантов. Хотел бы отметить, что эти диверсионно-разведывательные группы были разными по составу, по количеству лиц и, очевидно, предназначались для выполнения различных задач. На сегодняшний день мы видим, что эти представители ДРГ в основном использовались противником для документирования позиций наших войск, поскольку в их мобильных телефонах есть фотографии наших Вооруженных сил, других военных подразделений, блокпостов и другого", – сказал он.

По словам замминистра, прошлой ночью в Днепропетровской области были задержаны минимум пять потенциальных членов ДРГ, их передали Службе безопасности Украины.

"Не стоит подсказывать незнакомым дорогу, нужно обращать внимание на русский язык, дезориентацию на местности и другие подозрительные признаки. Если что-то увидели, следует информировать правоохранительные органы", – добавил Енин.

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