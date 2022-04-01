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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Ровенской области суд приговорил диверсанта к 13 годам лишения свободы – Офис генпрокурора

Диверсанта признали виновным в госизмене и завершенном покушении на диверсию
Диверсанта признали виновным в госизмене и завершенном покушении на диверсию
Фото: depositphotos.com

Диверсанта в Ровенской области приговорили к 13 годам тюрьмы. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора 1 апреля.

"Мужчина в мае 2020 года по собственной инициативе установил контакт и вышел на связь с лицом, представившимся работником ФСБ страны-агрессора. Позже он, выполняя задание этого лица, собирал и передавал подробную информацию об одном из военных объектов на территории Одесской области. Кроме того, осужденный в сентябре 2020 года по заданию своего куратора путем дистанционного подрыва пытался уничтожить один из объектов критической инфраструктуры Ровнооблводоканала. С поличным его задержали сотрудники Управления СБУ в Ровенской области", – говорится в сообщении.

Суд признал жителя Одесской области виновным в государственной измене и завершенном покушении на диверсию (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 15 ст. 113 Уголовного кодекса). Он приговорен к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Ровенская область, диверсанты, Одесская область, война России против Украины, Офис генпрокурора
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