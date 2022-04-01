В Ровенской области суд приговорил диверсанта к 13 годам лишения свободы – Офис генпрокурора

"Мужчина в мае 2020 года по собственной инициативе установил контакт и вышел на связь с лицом, представившимся работником ФСБ страны-агрессора. Позже он, выполняя задание этого лица, собирал и передавал подробную информацию об одном из военных объектов на территории Одесской области. Кроме того, осужденный в сентябре 2020 года по заданию своего куратора путем дистанционного подрыва пытался уничтожить один из объектов критической инфраструктуры Ровнооблводоканала. С поличным его задержали сотрудники Управления СБУ в Ровенской области", – говорится в сообщении.

Суд признал жителя Одесской области виновным в государственной измене и завершенном покушении на диверсию (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 15 ст. 113 Уголовного кодекса). Он приговорен к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

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