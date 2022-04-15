Глава МИД Италии сообщил, что в соцсетях ему угрожают убийством за поддержку Украины в ее войне против России

Про словам политика, ему угрожают убийством, но действия правительства Италии против российского вторжения это не остановит.

Агентство пишет, что поддержка Ди Майо украинского народа является "решительной" и после угроз его охрану усилили.

Полиция Италии сообщила, что расследует угрозы убийством по отношению дипломата и в деле фигурируют два человека – 46-летний житель Милана и 48-летний житель провинции Сиракузы. Речь идет об угрозах в Telegram.

По данным силовиков, ни один из фигурантов не принадлежит к экстремистским группировкам, они являются "волками-одиночками".

Ди Майо отметил, что его беспокоит, что среди пользователей соцсетей в Италии распространяется отрицание предполагаемых российских зверств в Украине.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

4 апреля Ди Майо говорил, что его шокировали фото зверств в Буче Киевской области, и заявлял, что виновные должны понести ответственность. Он подчеркивал, что Италия "подтверждает свое решительное осуждение неприемлемой и неоправданной российской агрессии против Украины".