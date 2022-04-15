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Невзоров: Нигде больше за дуреж глупого главы государства не платят столько, сколько в России

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Невзоров: Если мы даже предположим, что Путин не сумасшедший, то в любом случае все его решения основываются на абсолютно ложной информации
Невзоров: Если мы даже предположим, что Путин не сумасшедший, то в любом случае все его решения основываются на абсолютно ложной информации
Фото: lydianevzorova / Instagram

Российский телеведущий и публицист Александр Невзоров считает, что президент РФ Владимир Путин находится в информационном вакууме, а все его решения основываются на ложной информации. Такое мнение публицист высказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Речь об этом зашла во время обсуждения предполагаемого ареста бывшего помощника Путина Вячеслава Суркова.

"Слава первым в слабый мозг Путина вложил жуткую мысль о необычайной легкости возвращения границ [Советского] Союза", – сказал Невзоров. 

Бацман предположила, что если бы Путин пользовался интернетом, то у него был бы больший доступ к информации и он мог бы принимать другие решения.

"Понимаешь, это для него совершенно невыполнимая задача. Потому что, во-первых, на клавиатуре есть кнопки. Необходимо совершить движение, которые обеспечивает нажатие кнопки. Это сильная переоценка умственных способностей [Путина]... Когда мы говорим, что человек профнепригоден... Пожалуйста, не умеешь ходить в интернет, хрен с тобой. Но необходимо иметь систему, которая гарантировала бы чистоту и точность информации. Такая система есть у французов, такая система есть даже в Гвинее, Мозамбике и Казахстане (при всей симпатии к нынешнему Казахстану). То есть это есть везде. Это элементарщина. Но нигде больше за дуреж очень, я бы сказал, неинтеллектуального и глупого главы государства не платят столько, сколько в России", – сказал Невзоров.

Он привел несколько примеров дезинформации, которую распространяли официальные лица России после нападения на Украину.

"Мы видим, что люди  абсолютно некомпетентные сегодня рассказывают, истекая пеной (как будто они прямо огнетушитель, а из них хлыщет пена), что Украина готовит диверсии на своем химическом заводе под Харьковом, совершенно не учитывая, что завод был расформирован, практически снесен в 2013 году. Они не могут договориться по поводу того, есть у них [ракетные комплексы] "Точка-У" или нет. Они не могут договориться о том, кто такие нацисты..." – перечислил Невзоров.

Публицист отметил, что поскольку Путин получает ложную информацию, его решения не могут быть вменяемыми. 

"Если мы даже предположим, что он не сумасшедший (а это, я бы сказал, дерзкая мысль, мне как-то странно ее слышать даже от самого себя), то в любом случае все его решения основываются на абсолютно ложной информации. Правильными, вменяемыми, грамотными, даже с его бредовых позиций, они быть не могут", – сказал Невзоров. 

Публицист подчеркнул, что возможное сумасшествие Путина, о котором он говорит, не касается электрохимических процессов мозга, речь идет о "бредовых идеях".

"Но ношение бредовых идей не избавляет от ответственности. Это не переводит в разряд невменяемых", – отметил Невзоров. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

У Путина, который находится при власти в России с 2000 года, нет смартфона и он, по информации российских журналистов, не пользуется интернетом. Российский журналист, бывший главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов рассказал, что Путин "не верит в интернет в целом, потому что он считает, что интернет – это зона во многом дезинформации и манипуляции". Президент РФ, по словам Венедиктова, получает информацию из "папочек по разным направлениям", которые готовят ему различные ведомства. 

По информации начальника Главного управления разведки Минобороны Украины в 2016–2020 годах Василия Бурбы, Путин находится в информационной изоляции и не в полной мере владеет данными о войне в Украине. Он рассказал, что информацию президенту РФ доносят два-три человека, которые "его держат в теплой ванне". 

Болгарский журналист, главный расследователь группы Bellingcat Христо Грозев тоже считает, что Путина держат в информационной изоляции и не передают ему все данные о войне в Украине. "Ну кто бы ему докладывал без страха, без боязни, что украинские крестьяне забирают танки – и вывозят их на своих тракторах? Ты должен быть очень смелым, чтобы включить это в свой доклад Путину. Поэтому я уверен, что часть информации он получает, а часть не получает", – сказал Грозев.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Александр Невзоров, Владислав Сурков, Алеся Бацман, российская агрессия, война России против Украины, дезинформация
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