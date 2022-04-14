Невзоров: За что арестовали Суркова? Слава первым в слабый мозг Путина вложил жуткую мысль о необычайной легкости возвращения границ Союза

"За что арестовали Суркова? Я подозреваю, исключительно за поэтический талант. Дело в том, что Слава же на самом деле абсолютный фантазер, причем фантазер жадный, фантазер, быстро познавший прелесть, легкость кремлевских денег. Ведь там... Ты себе не представляешь! Надо просто оказаться в нужный момент в нужном месте в Кремле. И [на тебя налетит] ураган, долларовая метель, которая лепит купюры на рожу, на костюм, когда ты выясняешь, что пустенький, тощий портфель, с которым ты зашел, битком набит... У них стоят какие-то специальные долларовые ветродуи, которые мгновенно сшибают с ног лавиной несущихся купюр евро, рублей – всего. И Слава, на которого это как на поэта произвело огромное впечатление, понял, что нужно найти какую-то исключительную тему для вранья", – предположил Невзоров.

Такой темой он избрал Украину и восстановление Советского Союза и презентовал свои идеи президенту РФ Владимиру Путину, продолжил публицист.

"Учитывая, что Владимир Владимирович мозгами в общем слаб, как и полагается чекисту, потому что интеллектуальная деятельность не входит в обязанности сотрудников органов госбезопасности... Их дело – протокол составить, расстрелять у стены, стереть кровь с ручек кресла и так далее. Там нехитрые всякие обязанности... И Слава начал заливать бедному Путину (это абсолютно не значит, что я выгораживаю Путина, он как был для меня военным преступником, так и останется)... Слава был, наверное, первым, кто в слабый мозг Владимира Владимировича вложил жуткую мысль о необычайной легкости возвращения границ Союза, о том, как Украина пассивна, безвольна, мертва и покорна изначально, как она мечтает быть завоеванной", – сказал Невзоров.

По информации публициста, слова Суркова начали проверять, но он заручился поддержкой ряда генералов.

"Слава шепнул нужным генералам: "Ребят, давайте мы сейчас скажем, что мы там, в Украине, организовали 1686 подполий. Эти подполья нуждаюся в финансировании". Кто, каким образом может проверить, сколько ушло денег на финансирование несуществующих подполий? Да никто и никогда. Потому что ты рассказываешь, что в любом украинском городе, вот есть [условная] Баевка из 23 человек, у них два пулемета, они распространяют пророссийскую литературу и, в случае приближения российских войск, откроют огонь по воображаемым нацистам. И под это можно списывать миллиарды долларов. Разумеется, Слава быстро нашел сообщников. Это было несколько тоже очень жадных и, я бы сказал, тороватых генералов КГБ, которые сообразили, что Украина может быть золотым дном. И потом уже пошло-поехало", – сказал Невзоров.

К этой группе присоединялись новые лица, "картина становилась все радужнее", продолжил публицист.

"Уже возникало ощущение, что совершается прямо какое-то преступление оттого, что нет и нет вторжения! "Там люди заждались, там изнывают, там мучаются и прямо изглядели все свои глаза: "А где же вся эта бронетанковая российская мерзость?" – описал настроения в этой группе Невзоров.

То, что Путин мог во все это поверить, говорит о нем как об абсолютно профнепригодном человеке, убежден публицист.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube