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Невзоров: За что арестовали Суркова? Слава первым в слабый мозг Путина вложил жуткую мысль о необычайной легкости возвращения границ Союза

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Невзоров: Слава абсолютный фантазер, причем фантазер жадный
Невзоров: Слава – абсолютный фантазер, причем фантазер жадный
Фото: nevzorovofficial / Instagram

Российский телеведущий и публицист Александр Невзоров считает, что Вячеслава Суркова – бывшего помощника президента РФ Владимира Путина – арестовали за предоставление в Кремль ложных данных о ситуации в Украине и воровство денег. Такое мнение он высказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"За что арестовали Суркова? Я подозреваю, исключительно за поэтический талант. Дело в том, что Слава же на самом деле абсолютный фантазер, причем фантазер жадный, фантазер, быстро познавший прелесть, легкость кремлевских денег. Ведь там... Ты себе не представляешь! Надо просто оказаться в нужный момент в нужном месте в Кремле. И [на тебя налетит] ураган, долларовая метель, которая лепит купюры на рожу, на костюм, когда ты выясняешь, что пустенький, тощий портфель, с которым ты зашел, битком набит... У них стоят какие-то специальные долларовые ветродуи, которые мгновенно сшибают с ног лавиной несущихся купюр евро, рублей  всего. И Слава, на которого это как на поэта произвело огромное впечатление, понял, что нужно найти какую-то исключительную тему для вранья", – предположил Невзоров.

Такой темой он избрал Украину и восстановление Советского Союза и презентовал свои идеи президенту РФ Владимиру Путину, продолжил публицист. 

"Учитывая, что Владимир Владимирович мозгами в общем слаб, как и полагается чекисту, потому что интеллектуальная деятельность не входит в обязанности сотрудников органов госбезопасности... Их дело – протокол составить, расстрелять у стены, стереть кровь с ручек кресла и так далее. Там нехитрые всякие обязанности... И Слава начал заливать бедному Путину (это абсолютно не значит, что я выгораживаю Путина, он как был для меня военным преступником, так и останется)... Слава был, наверное, первым, кто в слабый мозг Владимира Владимировича вложил жуткую мысль о необычайной легкости возвращения границ Союза, о том, как Украина пассивна, безвольна, мертва и покорна изначально, как она мечтает быть завоеванной", – сказал Невзоров. 

По информации публициста, слова Суркова начали проверять, но он заручился поддержкой ряда генералов. 

"Слава шепнул нужным генералам: "Ребят, давайте мы сейчас скажем, что мы там, в Украине, организовали 1686 подполий. Эти подполья нуждаюся в финансировании". Кто, каким образом может проверить, сколько ушло денег на финансирование несуществующих подполий? Да никто и никогда. Потому что ты рассказываешь, что в любом украинском городе, вот есть [условная] Баевка из 23 человек, у них два пулемета, они распространяют пророссийскую литературу и, в случае приближения российских войск, откроют огонь по воображаемым нацистам. И под это можно списывать миллиарды долларов. Разумеется, Слава быстро нашел сообщников. Это было несколько тоже очень жадных и, я бы сказал, тороватых генералов КГБ, которые сообразили, что Украина может быть золотым дном. И потом уже пошло-поехало", – сказал Невзоров. 

К этой группе присоединялись новые лица, "картина становилась все радужнее", продолжил публицист. 

"Уже возникало ощущение, что совершается прямо какое-то преступление оттого, что нет и нет вторжения! "Там люди заждались, там изнывают, там мучаются и прямо изглядели все свои глаза: "А где же вся эта бронетанковая российская мерзость?" – описал настроения в этой группе Невзоров.

То, что Путин мог во все это поверить, говорит о нем как об абсолютно профнепригодном человеке, убежден публицист. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Сурков более 10 лет, с 1999-го по 2011 год, работал заместителем руководителя администрации президента РФ (при президентах Борисе Ельцине и Дмитрии Медведеве), затем перешел на работу в правительство, где был вице-премьером (при премьере Путине) и вице-премьером – руководителем аппарата правительства (при премьере Медведеве). В 2013–2020 годах – помощник президента Путина, на этой должности он был куратором украинского направления. Суркова называют "идеологом агрессии России против Украины".

В феврале 2020 года Путин уволил Суркова. Говоря о причинах отставки, Сурков сказал, что должен был "продолжать заниматься Украиной и Донбассом, но контекст изменился". Он заявил, что "повернуть оглобли" и двинуться в противоположном направлении не может.

11 апреля 2022 года экс-депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев сообщил, что, по его информации, Суркова отправили под домашний арест. "Сейчас проводятся следственные мероприятия по делу о хищениях на Донбассе с 2014 года", – рассказал ему источник.

Официально это не подтвердили и не опровергли. На брифинге 13 апреля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о задержании Суркова, сообщил "Интерфакс"

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Александр Невзоров, Украина, СССР, Кремль, Донбасс, Владислав Сурков, Алеся Бацман, война России против Украины
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