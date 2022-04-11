Пономарев: Российские источники сообщили об аресте Суркова

"Вы будете смеяться, но российские z-источники сообщили нам об аресте Владислава Суркова: "Владислав Сурков находится под домашним арестом. Сейчас проводятся следственные мероприятия по делу о хищениях на Донбассе с 2014 года", – написал он.
Экс-депутат Госдумы не исключил, что информация может не подтвердиться.
"Минобороновские всегда Суркова не любили и могут мечту выдавать за реальность. С другой стороны, хотя Путин освободил ВЮС с должности своего помощника официальным приказом еще в феврале 2020-го, до сих пор Сурков как никто знает реальную ситуацию в сепаратистских псевдореспубликах и имеет там обширные связи. И он близок к российским "ветеранам Донбасса", – объяснил Пономарев.
Он также отметил, что Сурков "всегда был довольно близок" с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и "очевидно, что много чего академик не сам придумывает, а следует заветам ВладиславЮрича".
"Ждем подтверждения или опровержения информации об аресте Суркова", – подчеркнул Пономарев.
Сурков впервые был назначен помощником главы государства в 2004 году, в 2008-м стал первым заместителем руководителя администрации президента, в 2011-м – заместителем главы правительства. Работал помощником Путина с сентября 2013 года.
Он входил в состав российской делегации на переговорах в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе, которые прошли в Париже 9 декабря 2019 года.
Путин уволил Суркова 18 февраля 2020 года.
Менее чем за месяц до этого директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого называют приближенным к помощнику Суркова, говорил, что тот уходит с госслужбы "в связи со сменой курса на украинском направлении".