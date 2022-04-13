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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Двойник Путина в тюрьме, жадный Сурков, предательство друзей, лысина Гордона. Интервью Бацман с Невзоровым. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман вышло интервью с российским телеведущим и публицистом Александром Невзоровым.

Во время интервью Невзоров говорил о фашизме и профнепригодности президента РФ Владимира Путина, "жадном фантазере" Владиславе Суркове, который ранее был помощником Путина, новом командующем российскими силами в Украине генерале Александре Дворникове, героизме полка "Азов", который защищает Мариуполь Донецкой области, ответственности россиян за развязанную в Украине войну, а также о страхе в российском обществе, предательстве друзей, российских пропагандистах, возвращении в Россию и об основателе издания "ГОРДОН" Дмитрии Гордоне.

"Новый командующий российскими силами в Украине Дворников обожает пускать газы. Это зверюга, которая полагает, что войну можно выиграть исключительно жестокостью против мирного населения", – сказал во время интервью Невзоров.

Невзоров родился в 1958 года в Санкт-Петербурге. По разным данным, учился в Московской духовной семинарии, Литературном университете имени А.М. Горького, Ленинградском государственном университете, но ни один вуз не окончил. До журналистики был послушником в монастыре, пел в церковном хоре, работал хранителем в музее, каскадером, грузчиком, санитаром в больнице. На телевидение пришел в 1983 году, а стал известен в конце 80-х благодаря авторской политической программе "600 секунд", которая выходила на Ленинградском телевидении (сейчас – "Пятый канал").

В 90-х вел авторские программы на ОРТ, снял два фильма (документальный и художественный) о первой чеченской войне, выпустил книгу о современной российской политике "Поле чести". Четырежды становился депутатом Государственной думы (1993, 1999, 2000, 2003). В 2000-х годах ушел из политики.

Сейчас занимается развитием своего YouTube-канала и страниц в соцсетях, в частности в Instagram и Telegram.

В марте 2022 года Следственный комитет РФ обвинил Невзорова в распространении якобы ложной информации о действиях российских вооруженных сил в Украине и завел уголовное дело. Публицист стал первым журналистом в РФ, в отношении которого завели дело по новой статье о "фейках" про российскую армию.

Сейчас Невзоров находится за пределами России.

Теги: Россия, Владимир Путин, Александр Невзоров, Дмитрий Гордон, Украина, Владислав Сурков, Алеся Бацман, российская агрессия, война России против Украины, Александр Дворников
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