Невзоров после возбуждения уголовного дела Следкомом: Сейчас я не в России и пока цепями не гремлю, хотя соблазн есть

"Я никуда не собирался уезжать, у меня не было таких планов. У меня как раз проблема с благоразумием, и я люблю примерить терновый венец, он мне очень идет. Но дело в том, что я действительно уехал: у меня в Израиле долг по нескольким лекциям – одной публичной и нескольким частным", – сказал публицист.
Он рассказал, что договоренность об этих лекциях была достигнута еще до пандемии коронавируса, и долг по ним "висел два года".
"Израиль очень щепетилен в этом плане при выдаче разрешений на въезд. Но как только открылось первое бесковидное окно, я туда бросился и выполнил свой долг. И вот так получилось, что одновременно с этим Следственный комитет наконец-то разродился делом. Так что сейчас я не в России и пока цепями не гремлю, хотя соблазн есть", – сказал Невзоров.
24 марта публицист дал интервью "Настоящему времени", из его ответов следует, что он пока не принял окончательное решение, возвращаться ли в Россию.
"Я вообще-то, честно говоря, конечно, планирую возвращаться в Россию. Но здесь возникает такой абсолютно дурацкий выбор: да, я очень люблю терновые венцы, я очень люблю всякие мученичества. Но, к сожалению, это будет теперь выглядеть немножко вторично после [российского оппозиционера Алексея] Навального (после отравления ядом из группы "Новичок" Навальный проходил лечение в Германии, но в январе 2021 года решил вернуться в РФ, после возвращения его арестовали и осудили, он до сих пор находится за решеткой. – "ГОРДОН"). И есть еще одна проблема: если я остаюсь здесь, то я сохраняю способность говорить и все-таки вносить свой вклад в то, чтобы эта бредовая преступная шизофреническая война [России против Украины] закончилась. Но если я оказываюсь в России, понятное дело, что из камеры я буду только молчать. Надо мне разобраться, что в моих чувствах мне дороже: то ли возможность красиво закончить свои дни, то ли все-таки еще им попортить", – сказал Невзоров.
Журналист спросил, связывался ли с ним Следственный комитет.
"Нет. Пока на меня никто не выходил. Но на меня тут в пустыне хрен выйдешь, здесь на меня в основном выходят верблюды, козы", – сказал Невзоров.
Журналист уточнил, по-прежнему ли публицист находится в Израиле, тот ответил, что "это неподалеку".
22 марта Следственный комитет РФ обвинил Невзорова в распространении якобы ложной информации о действиях российских вооруженных сил и завел уголовное дело. Публицист стал первым журналистом в РФ, в отношении которого завели дело по новой статье о "фейках" про российскую армию.
Государственная дума России приняла поправки в Уголовный кодекс РФ, которые усиливают ответственность за распространение "фейков" о действиях вооруженных сил РФ, 4 марта. В соответствии с принятыми поправками, публичное распространение "заведомо ложной" информации об использовании вооруженных сил РФ будет наказываться штрафом от 700 тыс. до 1,5 млн руб. (170–365 тыс. грн) или лишением свободы на срок до трех лет. Если нарушение закона было совершено с использованием служебного положения, срок лишения свободы может составить до 10 лет, а если повлекло тяжкие последствия – до 15 лет.
В Следкоме заявили, что Невзоров разместил "заведомо ложную информацию об умышленном обстреле вооруженными силами РФ родильного дома в Мариуполе". Сам публицист предположил, что его преследование связано с его влиянием на молодых журналистов. По мнению Невзорова, уголовное дело должно "вразумить" молодых журналистов, "вернуть в русло покорности и тихости". При этом Невзоров подчеркнул, что давно в профессии и знает, как выстраивать информацию так, чтобы "если следовать закону, то не придраться", и что заявление об обстреле вооруженными силами РФ роддома в Украине он сделал "с предельной аккуратностью".