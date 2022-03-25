Невзоров после возбуждения уголовного дела Следкомом: Сейчас я не в России и пока цепями не гремлю, хотя соблазн есть

Невзоров: Я очень люблю терновые венцы, я очень люблю всякие мученичества. Но, к сожалению, это будет теперь выглядеть немножко вторично Фото: nevzorovofficial / Instagram

"Я никуда не собирался уезжать, у меня не было таких планов. У меня как раз проблема с благоразумием, и я люблю примерить терновый венец, он мне очень идет. Но дело в том, что я действительно уехал: у меня в Израиле долг по нескольким лекциям – одной публичной и нескольким частным", – сказал публицист.

Он рассказал, что договоренность об этих лекциях была достигнута еще до пандемии коронавируса, и долг по ним "висел два года".

"Израиль очень щепетилен в этом плане при выдаче разрешений на въезд. Но как только открылось первое бесковидное окно, я туда бросился и выполнил свой долг. И вот так получилось, что одновременно с этим Следственный комитет наконец-то разродился делом. Так что сейчас я не в России и пока цепями не гремлю, хотя соблазн есть", – сказал Невзоров.

24 марта публицист дал интервью "Настоящему времени", из его ответов следует, что он пока не принял окончательное решение, возвращаться ли в Россию.

"Я вообще-то, честно говоря, конечно, планирую возвращаться в Россию. Но здесь возникает такой абсолютно дурацкий выбор: да, я очень люблю терновые венцы, я очень люблю всякие мученичества. Но, к сожалению, это будет теперь выглядеть немножко вторично после [российского оппозиционера Алексея] Навального (после отравления ядом из группы "Новичок" Навальный проходил лечение в Германии, но в январе 2021 года решил вернуться в РФ, после возвращения его арестовали и осудили, он до сих пор находится за решеткой. – "ГОРДОН"). И есть еще одна проблема: если я остаюсь здесь, то я сохраняю способность говорить и все-таки вносить свой вклад в то, чтобы эта бредовая преступная шизофреническая война [России против Украины] закончилась. Но если я оказываюсь в России, понятное дело, что из камеры я буду только молчать. Надо мне разобраться, что в моих чувствах мне дороже: то ли возможность красиво закончить свои дни, то ли все-таки еще им попортить", – сказал Невзоров.

Журналист спросил, связывался ли с ним Следственный комитет.

"Нет. Пока на меня никто не выходил. Но на меня тут в пустыне хрен выйдешь, здесь на меня в основном выходят верблюды, козы", – сказал Невзоров.

Журналист уточнил, по-прежнему ли публицист находится в Израиле, тот ответил, что "это неподалеку".