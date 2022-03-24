Невзоров об уголовном деле против него: Сейчас голоса в России вообще не звучат. Мой был последним

Таким образом он прокомментировал уголовное дело, которое против него возбудил Следственный комитет РФ. Журналиста обвинили в распространении якобы ложной информации о действиях российских вооруженных сил. Невзоров стал первым журналистом в РФ, в отношении которого завели дело по новой статье о фейках про российскую армию.

"Сейчас голоса в России вообще не звучат. Мой был последним. Нынешние журналисты из молодой поросли боятся. Взрослые, проверенные, конечно, поддержали, как могли, но силы их ничтожны. Мы здесь, действительно, как в Германии 1939–1940 годов. Вы это забыли, а нам сегодня судьба эту реальность притащила и вбросила в нашу жизнь", – сказал Невзоров.

Журналист предположил, что его преследование связано с его влиянием на молодых журналистов.

"На данный момент по странной прихоти судьбы я являюсь наиболее масштабной, наиболее дерзкой, наиболее знаковой и заметной фигурой в свободной журналистике. Это происходит не потому, что я наделен какими-то особыми достоинствами. Просто никого другого больше не осталось: все остальные либо пересажены, либо перебиты, – сказал Невзоров. – Кремль прекрасно понимает, что ко мне сейчас приковано внимание молодых журналистов, которые делают свой выбор: то ли навсегда остаться в информационной обслуге и рабском состоянии, только холуйствуя, обслуживая и выполняя заказы местной или федеральной власти; либо ориентироваться на мой пример и пробивать себе в этом мире дорогу, делать себе имя".

По мнению журналиста, попытка его "завалить" должна "вразумить" молодых журналистов, "вернуть в русло покорности и тихости".

Невзоров сказал, что понимал риски, связанные с занятием журналистикой, но эта профессия не оставила ему выбора.

"Либо я говорю то, что считаю нужным и должным, реализую какое-то собственное видение, либо я не занимаюсь этой профессией. И попытка возбуждения против меня уголовного дела – это, по сути, попытка запрета всей журналистки. Не все так саркастичны и резки, как я. Хотя, если честно, я работал на одну треть: все время оглядывался на их законы, старался держать себя в руках – и все время упрекал себя в избыточной корректности", – заявил журналист.

Он подчеркнул, что давно в профессии и знает, как выстраивать информацию так, чтобы "если следовать закону, то не придраться".

"Я нигде не перехожу ни к каким призывам, не даю своим слушателям и зрителям рекомендаций по их поведению, я соблюдаю абсолютный журналистский нейтралитет, предлагая исключительно собственную оценку", – сказал журналист.

Он подчеркнул, что и заявление об обстреле вооруженными силами РФ родильного дома в Мариуполе Донецкой области, к которому есть претензии у Следкома РФ, он сделал "с предельной аккуратностью".

Невзоров сказал, что в РФ уже нет "ни суда, ни правил, ни законов", поэтому не надеется, что суд его оправдает.

"Особых надежд на это у меня нет, хотя я знаю, что с точки зрения закона о СМИ и конституции я был безупречен в оценке факта мариупольской бомбежки", – сказал журналист.