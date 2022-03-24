Невзоров об уголовном деле против него: Сейчас голоса в России вообще не звучат. Мой был последним

Таким образом он прокомментировал уголовное дело, которое против него возбудил Следственный комитет РФ. Журналиста обвинили в распространении якобы ложной информации о действиях российских вооруженных сил. Невзоров стал первым журналистом в РФ, в отношении которого завели дело по новой статье о фейках про российскую армию.
"Сейчас голоса в России вообще не звучат. Мой был последним. Нынешние журналисты из молодой поросли боятся. Взрослые, проверенные, конечно, поддержали, как могли, но силы их ничтожны. Мы здесь, действительно, как в Германии 1939–1940 годов. Вы это забыли, а нам сегодня судьба эту реальность притащила и вбросила в нашу жизнь", – сказал Невзоров.
Журналист предположил, что его преследование связано с его влиянием на молодых журналистов.
"На данный момент по странной прихоти судьбы я являюсь наиболее масштабной, наиболее дерзкой, наиболее знаковой и заметной фигурой в свободной журналистике. Это происходит не потому, что я наделен какими-то особыми достоинствами. Просто никого другого больше не осталось: все остальные либо пересажены, либо перебиты, – сказал Невзоров. – Кремль прекрасно понимает, что ко мне сейчас приковано внимание молодых журналистов, которые делают свой выбор: то ли навсегда остаться в информационной обслуге и рабском состоянии, только холуйствуя, обслуживая и выполняя заказы местной или федеральной власти; либо ориентироваться на мой пример и пробивать себе в этом мире дорогу, делать себе имя".
По мнению журналиста, попытка его "завалить" должна "вразумить" молодых журналистов, "вернуть в русло покорности и тихости".
Невзоров сказал, что понимал риски, связанные с занятием журналистикой, но эта профессия не оставила ему выбора.
"Либо я говорю то, что считаю нужным и должным, реализую какое-то собственное видение, либо я не занимаюсь этой профессией. И попытка возбуждения против меня уголовного дела – это, по сути, попытка запрета всей журналистки. Не все так саркастичны и резки, как я. Хотя, если честно, я работал на одну треть: все время оглядывался на их законы, старался держать себя в руках – и все время упрекал себя в избыточной корректности", – заявил журналист.
Он подчеркнул, что давно в профессии и знает, как выстраивать информацию так, чтобы "если следовать закону, то не придраться".
"Я нигде не перехожу ни к каким призывам, не даю своим слушателям и зрителям рекомендаций по их поведению, я соблюдаю абсолютный журналистский нейтралитет, предлагая исключительно собственную оценку", – сказал журналист.
Он подчеркнул, что и заявление об обстреле вооруженными силами РФ родильного дома в Мариуполе Донецкой области, к которому есть претензии у Следкома РФ, он сделал "с предельной аккуратностью".
Невзоров сказал, что в РФ уже нет "ни суда, ни правил, ни законов", поэтому не надеется, что суд его оправдает.
"Особых надежд на это у меня нет, хотя я знаю, что с точки зрения закона о СМИ и конституции я был безупречен в оценке факта мариупольской бомбежки", – сказал журналист.
4 марта Государственная дума России приняла поправки в Уголовный кодекс РФ, которые усиливают ответственность за распространение "фейков" о действиях вооруженных сил РФ.
В соответствии с принятыми поправками, публичное распространение "заведомо ложной" информации об использовании вооруженных сил РФ будет наказываться штрафом от 700 тыс. до 1,5 млн руб. (170–365 тыс. грн) или лишением свободы на срок до трех лет. Если нарушение закона было совершено с использованием служебного положения, срок лишения свободы может составить до 10 лет, а если повлекло тяжкие последствия – до 15 лет.
После принятия этого закона многие мировые СМИ заявили, что приостанавливают работу в России, чтобы защитить своих журналистов.
Закон был принят через неделю после нападения РФ на Украину и принятия ряда решений об ограничении работы СМИ в РФ. В частности, изданиям под угрозой блокировки запрещено называть войну в Украине войной, власти требуют использовать словосочетание "специальная операция" и цитировать только официальные российские источники при ее освещении.