ГОРДОН
 
 
МИР

Россия пригрозила США "непредсказуемыми последствиями", если Вашингтон продолжит поставки оружия в Украину – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дипломатический демарш состоялся после одобрения Байденом пакета военной помощи Украине от США на $800 млн, отметила The Washington Post
Дипломатический демарш состоялся после одобрения Байденом пакета военной помощи Украине от США на $800 млн, отметила The Washington Post
Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Facebook

Официальная Москва направила Вашингтону дипломатическую ноту, предупредив, что поставки США и НАТО "наиболее чувствительных" систем вооружения в Украину "подливают масла в огонь" войны и могут привести к "непредсказуемым последствиям". С его копией ознакомилась The Washington Post.

Издание отмечает, что дипломатический демарш состоялся после одобрения президентом США Джо Байденом пакета военной помощи Украине на $800 млн.

Кроме того, Соединенные Штаты способствовали поставке в Украину систем ПВО большой дальности, включая поставку Словакией пусковых установок С-300.

Высокопоставленный чиновник из администрации США на условиях анонимности отметил, что реакция Москвы свидетельствует о том, что "огромный объем помощи", которую США оказывают Украине, является "чрезвычайно эффективным".

Госдепартамент отказался комментировать содержание двухстраничной дипломатической ноты РФ или предоставить какой-либо ответ США, подчеркивает The Washington Post.

По мнению экс-директора по анализу России в ЦРУ Джорджа Биба, если российские оккупанты потерпят неудачу на втором этапе войны против Украины, как это было после нападения 24 февраля, тогда "шансы на то, что Россия нацелится на поставки НАТО на территории стран НАТО, значительно возрастут".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

21 марта 13 стран подписали совместное заявление "О неотложной необходимости модернизации противовоздушной обороны Украины". Они заявили о необходимости снабдить Украину противотанковым и противовоздушным оружием.

24 марта на внеочередном саммите НАТО, посвященном нападению России на Украину, принято решение и впредь оказывать всевозможную помощь и поддержку Украине для противостояния российскому вторжению.

31 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса будут продолжать поставлять Украине оружия столько, сколько будет нужно.

13 апреля Байден в заявлении по итогам разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским рассказал, что его администрация санкционирует предоставление Киеву дополнительного оружия, боеприпасов и другой помощи в области безопасности на $800 млн. В рамках этого пакета военной помощи США передадут Украине 11 вертолетов Ми-17, 200 бронетранспортеров M113 и 300 дронов-камикадзе Switchblade, заявили в Пентагоне.

В этот же день Евросоюз одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи, который будет включать летальное вооружение, на €500 млн.

Теги: Россия, США, Украина, НАТО, оружие, Словакия, Джо Байден, Вашингтон, вооружение, ПВО, нападение, помощь, боеприпасы, вторжение, Владимир Зеленский, наступление, война России против Украины, президент, безопасность, The Washington Post, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Хорошо, что вовремя скачала фотошоп". Каминская показала, как выглядит в эмиграции
"Хорошо, что вовремя скачала фотошоп". Каминская показала, как выглядит в эмиграции
  Monatik посвятил песню волонтерам и ВСУ. Деньги от монетизации клипа артист передаст украинской армии. Видео
  Monatik посвятил песню волонтерам и ВСУ. Деньги от монетизации клипа артист передаст украинской армии. Видео
Зеленый борщ из весенней зелени. Рецепт от кулинарного эксперта
Зеленый борщ из весенней зелени. Рецепт от кулинарного эксперта
Melovin обратился к жене задержанного СБУ кума Путина Медведчука: Пришло время рассказать, что вы обо мне говорили за кулисами
Melovin обратился к жене задержанного СБУ кума Путина Медведчука: Пришло время рассказать, что вы обо мне говорили за кулисами
"Таки дошел. Нептун свидетель". Тимошенко сделала селфи на фоне плаката с тонущим российским кораблем
"Таки дошел. Нептун свидетель". Тимошенко сделала селфи на фоне плаката с тонущим российским кораблем
В сети показали, как выглядела бы Марченко, обращаясь к президентам Монголии, Вьетнама, Зимбабве, Перу
В сети показали, как выглядела бы Марченко, обращаясь к президентам Монголии, Вьетнама, Зимбабве, Перу
52-летний Diezel из Green Grey: Вижу себя полезным с оружием в руках. Вчера подписал контракт
52-летний Diezel из Green Grey: Вижу себя полезным с оружием в руках. Вчера подписал контракт
"Браво, Эктор, с ними на другом языке нельзя". Хименес-Браво дал матерный ответ кремлевским пропагандистам в соцсети
"Браво, Эктор, с ними на другом языке нельзя". Хименес-Браво дал матерный ответ кремлевским пропагандистам в соцсети
"Мы в России испытываем невероятный стыд". Звезда "Сватов" Феклистов спустя 50 дней войны записал обращение к украинским коллегам
"Мы в России испытываем невероятный стыд". Звезда "Сватов" Феклистов спустя 50 дней войны записал обращение к украинским коллегам
Цимбалюк: Я растрогался, увидев людей на Крещатике. Но война еще не закончилась. Маразм оккупанта крепнет
Цимбалюк: Я растрогался, увидев людей на Крещатике. Но война еще не закончилась. Маразм оккупанта крепнет
"Я понял, что его бросили. Сейчас мы живем вместе". Узелков заявил, что взял к себе домой преданного хозяевами пса
"Я понял, что его бросили. Сейчас мы живем вместе". Узелков заявил, что взял к себе домой преданного хозяевами пса
  Позитив о Потапе: Не могу даже сказать, где он. Мы на связи, но я понимаю, сколько сейчас людей его достают
  Позитив о Потапе: Не могу даже сказать, где он. Мы на связи, но я понимаю, сколько сейчас людей его достают
"Такая комбинация операций используется при побеге и смене паспорта". Эксперт прокомментировал перемены во внешности жены Медведчука
"Такая комбинация операций используется при побеге и смене паспорта". Эксперт прокомментировал перемены во внешности жены Медведчука
  "Топалов – хамло и наркоман". Эсхакзай рассказала, какой российский канал финансирует замалчивающую войну РФ против Украины Тодоренко
  "Топалов – хамло и наркоман". Эсхакзай рассказала, какой российский канал финансирует замалчивающую войну РФ против Украины Тодоренко
"Мы больше не семья". Жена Сасанчина объявила о расставании спустя четыре месяца после свадьбы
"Мы больше не семья". Жена Сасанчина объявила о расставании спустя четыре месяца после свадьбы
"Россия в одном лице", "Такая жизнь ждет всех российских артистов". Волочкова посоветовала "курить и пить" и рассказала, как ее хоронить
"Россия в одном лице", "Такая жизнь ждет всех российских артистов". Волочкова посоветовала "курить и пить" и рассказала, как ее хоронить
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Невестка Марченко пригрозила "тройным бумерангом" после задержания Медведчука (159120)
2
"У Медведчука было две жены?", "Кто эта мадам?" В сети обсуждают изменения во внешности Марченко (158625)
3
"Она к себе в дом взяла переселенцев, и на квартиру взяла". Данилко рассказал, чем во время войны занимается мама Сердючки (155350)
4
"В этой песне – весь "русский мир". Гребенщиков спел про "падаль на небесах". Видео (37115)
5
Позитив о Потапе: Не могу даже сказать, где он. Мы на связи, но я понимаю, сколько сейчас людей его достают (36394)
6
"Боюсь дать дуба без трусов". Телеведущая Лебедь призналась, что во время войны стала бояться принимать душ (29100)
7
"Лукаш был выпорон и отправлен к Путлеру". Мишина показала, как героиня "Крепостной" в ее исполнении "допросила" президента Беларуси (26571)
8
"Нам с тобой еще ого-го сколько предстоит!" 68-летний Макаревич показал фото с 70-летним Кутиковым (26218)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS