Россия пригрозила США "непредсказуемыми последствиями", если Вашингтон продолжит поставки оружия в Украину – СМИ

Дипломатический демарш состоялся после одобрения Байденом пакета военной помощи Украине от США на $800 млн, отметила The Washington Post Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Facebook

Издание отмечает, что дипломатический демарш состоялся после одобрения президентом США Джо Байденом пакета военной помощи Украине на $800 млн.

Кроме того, Соединенные Штаты способствовали поставке в Украину систем ПВО большой дальности, включая поставку Словакией пусковых установок С-300.

Высокопоставленный чиновник из администрации США на условиях анонимности отметил, что реакция Москвы свидетельствует о том, что "огромный объем помощи", которую США оказывают Украине, является "чрезвычайно эффективным".

Госдепартамент отказался комментировать содержание двухстраничной дипломатической ноты РФ или предоставить какой-либо ответ США, подчеркивает The Washington Post.

По мнению экс-директора по анализу России в ЦРУ Джорджа Биба, если российские оккупанты потерпят неудачу на втором этапе войны против Украины, как это было после нападения 24 февраля, тогда "шансы на то, что Россия нацелится на поставки НАТО на территории стран НАТО, значительно возрастут".

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