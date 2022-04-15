Россия пригрозила США "непредсказуемыми последствиями", если Вашингтон продолжит поставки оружия в Украину – СМИ

Издание отмечает, что дипломатический демарш состоялся после одобрения президентом США Джо Байденом пакета военной помощи Украине на $800 млн.
Кроме того, Соединенные Штаты способствовали поставке в Украину систем ПВО большой дальности, включая поставку Словакией пусковых установок С-300.
Высокопоставленный чиновник из администрации США на условиях анонимности отметил, что реакция Москвы свидетельствует о том, что "огромный объем помощи", которую США оказывают Украине, является "чрезвычайно эффективным".
Госдепартамент отказался комментировать содержание двухстраничной дипломатической ноты РФ или предоставить какой-либо ответ США, подчеркивает The Washington Post.
По мнению экс-директора по анализу России в ЦРУ Джорджа Биба, если российские оккупанты потерпят неудачу на втором этапе войны против Украины, как это было после нападения 24 февраля, тогда "шансы на то, что Россия нацелится на поставки НАТО на территории стран НАТО, значительно возрастут".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
21 марта 13 стран подписали совместное заявление "О неотложной необходимости модернизации противовоздушной обороны Украины". Они заявили о необходимости снабдить Украину противотанковым и противовоздушным оружием.
24 марта на внеочередном саммите НАТО, посвященном нападению России на Украину, принято решение и впредь оказывать всевозможную помощь и поддержку Украине для противостояния российскому вторжению.
31 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса будут продолжать поставлять Украине оружия столько, сколько будет нужно.
13 апреля Байден в заявлении по итогам разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским рассказал, что его администрация санкционирует предоставление Киеву дополнительного оружия, боеприпасов и другой помощи в области безопасности на $800 млн. В рамках этого пакета военной помощи США передадут Украине 11 вертолетов Ми-17, 200 бронетранспортеров M113 и 300 дронов-камикадзе Switchblade, заявили в Пентагоне.
В этот же день Евросоюз одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи, который будет включать летальное вооружение, на €500 млн.