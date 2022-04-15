Кулеба обсудил с Блинкеном пакет военной помощи Украине и санкции против РФ

"В нашем новом телефонном разговоре мы с Энтони Блинкеном обсудили следующий пакет военной помощи Украине и согласовали позиции по дальнейшим санкциям, которые будут введены против России. Благодарен США за их непоколебимую поддержку и позицию #UnitedWithUkraine", – написал Кулеба.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

21 марта 13 стран подписали совместное заявление "О неотложной необходимости модернизации противовоздушной обороны Украины". Они заявили о необходимости снабдить Украину противотанковым и противовоздушным оружием.

24 марта на внеочередном саммите НАТО, посвященном нападению России на Украину, принято решение и впредь оказывать всевозможную помощь и поддержку Украине для противостояния российскому вторжению.

31 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса будут продолжать поставлять Украине оружия столько, сколько будет нужно.

13 апреля президент США Джо Байден в заявлении по итогам разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским рассказал, что его администрация санкционирует предоставление Украине дополнительного оружия, боеприпасов и другой помощи в области безопасности на $800 млн. В рамках этого пакета военной помощи, США передадут Украине 11 вертолетов Ми-17, 200 бронетранспортеров M113 и 300 дронов-камикадзе Switchblade, заявили в Пентагоне.

В этот же день Евросоюз одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи, который будет включать летальное вооружение, на €500 млн.