В Киеве работает группа экспертов, которая занимается оценкой введенных против России санкций – Зеленский

"Западную санкционную политику рассмотрела сегодня группа международных экспертов под руководством [ бывшего посла США в России ] Майкла Макфола и [ главы Офиса президента Украины ] Андрея Ермака. Группа работает уже три недели. Состоит из международных и украинских экспертов, которые занимаются оценкой введенных санкций и того, как Россия пытается обойти их", – сказал президент.
Он также сообщил, что группой подготовлены конкретные предложения, как можно убрать санкционные лазейки, которыми пользуется Россия, и как немедленно усилить санкции, чтобы это было ощутимо для Москвы.
Президент в очередной раз отметил важность введения нефтяного эмбарого по отношению к России.
"Евросоюз должен прекратить спонсировать российскую военную машину", – добавил Зеленский.
После вторжения российских войск в Украину 24 февраля Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.
США также ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и решили лишить Россию статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.
В Евросоюзе обсуждают введение эмбарго на российские нефть и газ, но некоторые страны категорически против этого.
По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 5,1 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 7,9 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.