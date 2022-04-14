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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киеве работает группа экспертов, которая занимается оценкой введенных против России санкций – Зеленский

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Президент в очередной раз отметил важность введения нефтяного эмбарого по отношению к России
Президент в очередной раз отметил важность введения нефтяного эмбарого по отношению к России
Фото: president.gov.ua

В Киеве работает группа экспертов, изучающая эффективность санкций, наложенных на Россию, и лазейки, по которым РФ обходит эти ограничения. Об этом в обращении по итогам 13 апреля, опубликованном Офисом президента, сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Западную санкционную политику рассмотрела сегодня группа международных экспертов под руководством  [ бывшего посла США в России Майкла Макфола и  [ главы Офиса президента Украины ] Андрея Ермака. Группа работает уже три недели. Состоит из международных и украинских экспертов, которые занимаются оценкой введенных санкций и того, как Россия пытается обойти их", – сказал президент.

Он также сообщил, что группой подготовлены конкретные предложения, как можно убрать санкционные лазейки, которыми пользуется Россия, и как немедленно усилить санкции, чтобы это было ощутимо для Москвы.

Президент в очередной раз отметил важность введения нефтяного эмбарого по отношению к России.

"Евросоюз должен прекратить спонсировать российскую военную машину", – добавил Зеленский.

Контекст:

После вторжения российских войск в Украину 24 февраля Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.

США также ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и решили лишить Россию статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.

В Евросоюзе обсуждают введение эмбарго на российские нефть и газ, но некоторые страны категорически против этого.

По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 5,1 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 7,9 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Теги: Россия, Украина, газ, санкции, нефть, эмбарго, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, ограничения, работа
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