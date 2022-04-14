В Киеве работает группа экспертов, которая занимается оценкой введенных против России санкций – Зеленский

Президент в очередной раз отметил важность введения нефтяного эмбарого по отношению к России Фото: president.gov.ua

"Западную санкционную политику рассмотрела сегодня группа международных экспертов под руководством [ бывшего посла США в России ] Майкла Макфола и [ главы Офиса президента Украины ] Андрея Ермака. Группа работает уже три недели. Состоит из международных и украинских экспертов, которые занимаются оценкой введенных санкций и того, как Россия пытается обойти их", – сказал президент.

Он также сообщил, что группой подготовлены конкретные предложения, как можно убрать санкционные лазейки, которыми пользуется Россия, и как немедленно усилить санкции, чтобы это было ощутимо для Москвы.

Президент в очередной раз отметил важность введения нефтяного эмбарого по отношению к России.

"Евросоюз должен прекратить спонсировать российскую военную машину", – добавил Зеленский.