Япония ввела санкции против "Сбербанка", "Альфа-Банка" и 398 россиян

Под японские санкции попали 385 депутатов Госдумы России, Катерина Тихонова и Мария Воронцова, которых японский МИД называет дочерьми президента РФ, а также Мария Лаврова и Екатерина Винокурова – супруга и дочь главы МИД РФ Сергея Лаврова.
В списке числятся главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов, его заместитель вице-адмирал Владимир Касатонов, командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов, главнокомандующие Сухопутными войсками РФ Олег Салюков и Воздушно-космическими войсками России Сергей Суровикин и командующий российскими ВВС Сергей Дронов.
Санкции Токио также распространяются на первого заместителя командующего Черноморским флотом Сергея Пинчука, командующего войсками Южного военного округа Алексея Авдеева, его заместителя Рустама Мурадова и командующего 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа Андрея Сычева.
Кроме того, Япония ввела санкции в отношении 26 предприятий и двух российских банков – "Альфа-Банка" и "Сбербанка". Их активы будут заморожены, а трансакции с ними запрещены с 12 мая.
Япония запретила новые инвестиции в Россию. С 19 апреля вводится эмбарго на древесину из России, а также запрет на импорт машинного оборудования и алкоголя.
В ответ на нападение России на Украину страны Запада – США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия, Япония и другие – ввели против РФ несколько пакетов санкций. В санкционные списки попал и президент РФ Владимир Путин.
По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено 6,4 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 9 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.