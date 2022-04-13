Япония ввела санкции против "Сбербанка", "Альфа-Банка" и 398 россиян

Под японские санкции попали 385 депутатов Госдумы России, Катерина Тихонова и Мария Воронцова, которых японский МИД называет дочерьми президента РФ, а также Мария Лаврова и Екатерина Винокурова – супруга и дочь главы МИД РФ Сергея Лаврова.

В списке числятся главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов, его заместитель вице-адмирал Владимир Касатонов, командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов, главнокомандующие Сухопутными войсками РФ Олег Салюков и Воздушно-космическими войсками России Сергей Суровикин и командующий российскими ВВС Сергей Дронов.

Санкции Токио также распространяются на первого заместителя командующего Черноморским флотом Сергея Пинчука, командующего войсками Южного военного округа Алексея Авдеева, его заместителя Рустама Мурадова и командующего 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа Андрея Сычева.

Кроме того, Япония ввела санкции в отношении 26 предприятий и двух российских банков – "Альфа-Банка" и "Сбербанка". Их активы будут заморожены, а трансакции с ними запрещены с 12 мая.

Япония запретила новые инвестиции в Россию. С 19 апреля вводится эмбарго на древесину из России, а также запрет на импорт машинного оборудования и алкоголя.