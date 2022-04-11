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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава Еврокомиссии: Путин просчитался в том, насколько сильным и единогласным будет ответ Европы на его жестокое и неоправданное вторжение в Украину

Фон дер Ляйен: ЕС никогда еще не был столь единодушен в своей цели
Фон дер Ляйен: ЕС никогда еще не был столь единодушен в своей цели
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин просчитался, когда думал, что Евросоюз не поддержит Украину. Об этом в интервью НВ, которое вышло 11 апреля, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила, что Украина отстаивает "наши ценности, суверенитет, территориальную целостность, достоинство человека и демократию".

"На самом деле Путин серьезно просчитался, насколько сильным и единогласным будет ответ Европы на его жестокое и неоправданное вторжение. Он пытался посеять между нами раздор. Он достиг прямо противоположного. ЕС никогда еще не был столь единодушен в своей цели. И этой целью стала поддержка Украины и мужественных людей", – сказала фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии добавила, что с 2014 года ЕС и Украина развили прочные связи, основанные на общих истории и ценностях.

"Соглашение об ассоциации сблизило наши экономики и общества. И сейчас возможность принятия Украины в наш союз была запущена благодаря заявке, которую подал президент Владимир Зеленский", – сказала она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После вторжения РФ в Украину Евросоюз ввел против России уже пять пакетов санкций и разрабатывает шестой.

Также Евросоюз выделил на военную помощь для Украины €1,5 млрд.

Кроме этого, украинским беженцам, которые выехали в страны ЕС, доступен механизм защиты, который позволяет им легально проживать и работать в Евросоюзе.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, санкции, Урсула фон дер Ляйен, война России против Украины, Евросоюз
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