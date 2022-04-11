Глава Еврокомиссии: Путин просчитался в том, насколько сильным и единогласным будет ответ Европы на его жестокое и неоправданное вторжение в Украину

Фон дер Ляйен: ЕС никогда еще не был столь единодушен в своей цели Фото: EPA

Она отметила, что Украина отстаивает "наши ценности, суверенитет, территориальную целостность, достоинство человека и демократию".

"На самом деле Путин серьезно просчитался, насколько сильным и единогласным будет ответ Европы на его жестокое и неоправданное вторжение. Он пытался посеять между нами раздор. Он достиг прямо противоположного. ЕС никогда еще не был столь единодушен в своей цели. И этой целью стала поддержка Украины и мужественных людей", – сказала фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии добавила, что с 2014 года ЕС и Украина развили прочные связи, основанные на общих истории и ценностях.

"Соглашение об ассоциации сблизило наши экономики и общества. И сейчас возможность принятия Украины в наш союз была запущена благодаря заявке, которую подал президент Владимир Зеленский", – сказала она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)