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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Пентагоне заявили, что несколько стран предоставляют Украине бронетехнику и танки

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Кирби сказал, что есть "по крайней мере несколько стран", которые предоставляют Украине танки и бронетехнику
Кирби сказал, что есть "по крайней мере несколько стран", которые предоставляют Украине танки и бронетехнику
Фото: defense.gov

Несколько государств предоставляют Украине бронетехнику и танки. Об этом пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил на брифинге 13 апреля, расшифровку приводит сайт оборонного ведомства США.

"Я могу сказать, что есть по крайней мере несколько стран, которые предоставляют танки с бронетехникой, в основном танки Т-72, которые украинцы умеют использовать или на которых они обучались. И они также получают некоторые партии танков из других стран НАТО. Но я бы оставил право этим странам говорить об этом более конкретно", – сказал Кирби.

Он не привел других деталей. Отвечая на вопрос о сроках поставок танков, Кирби сказал, что это нужно сделать "как можно быстрее".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

21 марта 13 стран подписали совместное заявление "О неотложной необходимости модернизации противовоздушной обороны Украины". Они заявили о необходимости снабдить Украину противотанковым и противовоздушным оружием.

24 марта на внеочередном саммите НАТО, посвященном нападению России на Украину, принято решение и впредь оказывать всевозможную помощь и поддержку Украине для противостояния российскому вторжению.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля сообщил, что военную помощь Украине предоставляют более 30 стран.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, НАТО, Пентагон, танки, военная техника, военная помощь, бронетехника, война России против Украины, Джон Кирби
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