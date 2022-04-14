В Пентагоне заявили, что несколько стран предоставляют Украине бронетехнику и танки

"Я могу сказать, что есть по крайней мере несколько стран, которые предоставляют танки с бронетехникой, в основном танки Т-72, которые украинцы умеют использовать или на которых они обучались. И они также получают некоторые партии танков из других стран НАТО. Но я бы оставил право этим странам говорить об этом более конкретно", – сказал Кирби.
Он не привел других деталей. Отвечая на вопрос о сроках поставок танков, Кирби сказал, что это нужно сделать "как можно быстрее".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
21 марта 13 стран подписали совместное заявление "О неотложной необходимости модернизации противовоздушной обороны Украины". Они заявили о необходимости снабдить Украину противотанковым и противовоздушным оружием.
24 марта на внеочередном саммите НАТО, посвященном нападению России на Украину, принято решение и впредь оказывать всевозможную помощь и поддержку Украине для противостояния российскому вторжению.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля сообщил, что военную помощь Украине предоставляют более 30 стран.