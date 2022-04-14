В Пентагоне заявили, что несколько стран предоставляют Украине бронетехнику и танки

Кирби сказал, что есть "по крайней мере несколько стран", которые предоставляют Украине танки и бронетехнику Фото: defense.gov

"Я могу сказать, что есть по крайней мере несколько стран, которые предоставляют танки с бронетехникой, в основном танки Т-72, которые украинцы умеют использовать или на которых они обучались. И они также получают некоторые партии танков из других стран НАТО. Но я бы оставил право этим странам говорить об этом более конкретно", – сказал Кирби.

Он не привел других деталей. Отвечая на вопрос о сроках поставок танков, Кирби сказал, что это нужно сделать "как можно быстрее".

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