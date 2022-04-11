В Мукачево демонтировали памятник советскому танку, установленному еще в 1969-м году

Советский танк был установлен в Мукачево в 1969 году из запаса 128-й дивизии Фото: Мукачівська міська рада / Facebook

Об этом 11 апреля в Facebook сообщил пресс-центр Мукачевского горсовета.

"Танк был установлен в 1969 году из запаса 128-й дивизии. Отношения ко Второй мировой войне не имел. Оригинал танка, который первым заехал в Мукачево в 1944 году, был подбит и покинут при форсировании [реки] Латорица", – говорится в сообщении.

Отмечается, что советский танк демонтирован работниками местного коммунального предприятия, его передали на хранение.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил во время видеообращения 26 марта, что РФ "сама делает все, чтобы на территории нашего государства состоялась дерусификация".

7 апреля в Мукачево демонтировали памятник российскому поэту Александру Пушкину.

"Это делается с целью мероприятий по дерусификации в связи с военной агрессией России против Украины", – пояснили в Мукачевском городском совете.