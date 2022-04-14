США передадут Украине 11 вертолетов, 200 бронетранспортеров и 300 дронов-камикадзе – Пентагон

Кирби показал журналистам список вооружений, которые США будут передавать Украине.
"Часть этой помощи – новые партии комплексов вооружений, которые уже поставляются, а другая часть – новые комплексы вооружений, которые ранее Украине не поставлялись", – пояснил представитель Пентагона.
Также Украина получит 18 гаубиц калибра 155 мм и 40 тыс. снарядов к ним, 500 ракет к противотанковым комплексам Javelin и тысячи единиц других противотанковых систем, 10 радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, две радиолокационные станции воздушного наблюдения, 100 машин повышенной проходимости и беспилотники для защиты побережья.
Помимо этого, в перечне помощи: медицинское оборудование, оборудование для защиты от ядерных, химических и биологических угроз, 30 тыс. бронежилетов и шлемов, более 2 тыс. оптических устройств и лазерных дальномеров, взрывчатка C-4, мины M18A1 "Клеймор".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
13 апреля президент США Джо Байден в заявлении по итогам разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским рассказал, что его администрация санкционирует предоставление Украине дополнительного оружия, боеприпасов и другой помощи в области безопасности на $800 млн.
В этот же день Евросоюз одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи, который будет включать летальное вооружение, на €500 млн.
После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
21 марта 13 стран подписали совместное заявление "О неотложной необходимости модернизации противовоздушной обороны Украины". Они заявили о необходимости снабдить Украину противотанковым и противовоздушным оружием.
24 марта на внеочередном саммите НАТО, посвященном нападению России на Украину, принято решение и впредь оказывать всевозможную помощь и поддержку Украине для противостояния российскому вторжению.
31 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса будут продолжать поставлять Украине оружия столько, сколько будет нужно.