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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США передадут Украине 11 вертолетов, 200 бронетранспортеров и 300 дронов-камикадзе – Пентагон

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Часть новых поставок из США составят комплексы вооружений, которые ранее Украине не поставлялись
Часть новых поставок из США составят комплексы вооружений, которые ранее Украине не поставлялись
Фото: Резніков Олексій / Facebook

США в рамках пакета военной помощи на $800 млн передадут Украине 11 вертолетов Ми-17, 200 бронетранспортеров M113 и 300 дронов-камикадзе Switchblade. Об этом на брифинге заявил представитель Пентагона Джон Кирби, сообщает "Интерфакс-Украина".

Кирби показал журналистам список вооружений, которые США будут передавать Украине.

"Часть этой помощи – новые партии комплексов вооружений, которые уже поставляются, а другая часть – новые комплексы вооружений, которые ранее Украине не поставлялись", – пояснил представитель Пентагона.

Также Украина получит 18 гаубиц калибра 155 мм и 40 тыс. снарядов к ним, 500 ракет к противотанковым комплексам Javelin и тысячи единиц других противотанковых систем, 10 радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, две радиолокационные станции воздушного наблюдения, 100 машин повышенной проходимости и беспилотники для защиты побережья.

Помимо этого, в перечне помощи: медицинское оборудование, оборудование для защиты от ядерных, химических и биологических угроз, 30 тыс. бронежилетов и шлемов, более 2 тыс. оптических устройств и лазерных дальномеров, взрывчатка C-4, мины M18A1 "Клеймор".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

13 апреля президент США Джо Байден в заявлении по итогам разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским рассказал, что его администрация санкционирует предоставление Украине дополнительного оружия, боеприпасов и другой помощи в области безопасности на $800 млн.

В этот же день Евросоюз одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи, который будет включать летальное вооружение, на €500 млн.

Контекст:

После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

21 марта 13 стран подписали совместное заявление "О неотложной необходимости модернизации противовоздушной обороны Украины". Они заявили о необходимости снабдить Украину противотанковым и противовоздушным оружием.

24 марта на внеочередном саммите НАТО, посвященном нападению России на Украину, принято решение и впредь оказывать всевозможную помощь и поддержку Украине для противостояния российскому вторжению.

31 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса будут продолжать поставлять Украине оружия столько, сколько будет нужно.

Теги: Украина, оружие, Джо Байден, Пентагон, вооружение, беспилотники, война России против Украины, Джон Кирби, Javelin, Switchblade
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