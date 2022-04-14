США передадут Украине 11 вертолетов, 200 бронетранспортеров и 300 дронов-камикадзе – Пентагон

Часть новых поставок из США составят комплексы вооружений, которые ранее Украине не поставлялись Фото: Резніков Олексій / Facebook

Кирби показал журналистам список вооружений, которые США будут передавать Украине.

"Часть этой помощи – новые партии комплексов вооружений, которые уже поставляются, а другая часть – новые комплексы вооружений, которые ранее Украине не поставлялись", – пояснил представитель Пентагона.

Также Украина получит 18 гаубиц калибра 155 мм и 40 тыс. снарядов к ним, 500 ракет к противотанковым комплексам Javelin и тысячи единиц других противотанковых систем, 10 радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, две радиолокационные станции воздушного наблюдения, 100 машин повышенной проходимости и беспилотники для защиты побережья.

Помимо этого, в перечне помощи: медицинское оборудование, оборудование для защиты от ядерных, химических и биологических угроз, 30 тыс. бронежилетов и шлемов, более 2 тыс. оптических устройств и лазерных дальномеров, взрывчатка C-4, мины M18A1 "Клеймор".

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13 апреля президент США Джо Байден в заявлении по итогам разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским рассказал, что его администрация санкционирует предоставление Украине дополнительного оружия, боеприпасов и другой помощи в области безопасности на $800 млн.

В этот же день Евросоюз одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи, который будет включать летальное вооружение, на €500 млн.