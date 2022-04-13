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13 апреля, 2022
 
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"Президент Зеленский умоляет мир отправить им оружие. Давайте дадим все, что им нужно". Рурк выступил в поддержку Украины

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Рурк: Украинцы смелые и гордые люди, которые хотят жить при демократии
Рурк: Украинцы – смелые и гордые люди, которые хотят жить при демократии
Фото: ЕРА

Американский актер Микки Рурк 12 апреля в Instagram осудил войну РФ против Украины, призвав правительство США и руководство НАТО помочь украинскому народу.

"22 тыс. стариков, детей и членов их семей погибли в Мариуполе в результате неизбирательных бомбардировок и ракет. Теперь – что еще хуже – Россия присылает весьма печально известного генерала Александра Дворникова. Его репутация хорошо известна во время войны с Сирией. Этот человек  безжалостный мясник", – написал актер, разместив фото российского военного. 

Рурк также отметил смелость и решительность украинского президента Владимира Зеленского, заявив, что тот "каждый день и ночь продолжает добывать у мира оружие, необходимое для защиты". 

"Украинцы  смелые и гордые люди, которые хотят жить при демократии. Президент Зеленский умоляет мир отправить им оружие. Отговорки США и НАТО  это просто слова. Слова без смысла, слова без цели. Давайте дадим этим людям все, что им нужно сейчас",  призвал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Микки Рурк (настоящее имя – Филипп Андре Рурк – младший) родился в 1952 году в США. Он бывший боксер. Рурк стал знаменит после съемок в фильмах "Любовь в Хэмптоне", "Врата рая", "Сердце Ангела", "Красавчик Джонни", "Дикая орхидея".

Осенью 2019 года Рурк в интервью украинскому изданию "Сегодня" заявил, что хочет быть похоронен в украинском селе Загорцы Хмельницкой области, так как там "живет бабушка его помощника и друга Дмитрия Корнейчука". Летом 2020 года стало известно, что Корнейчук подобрал для Рурка место на кладбище.

Теги: НАТО, Мариуполь, Владимир Зеленский, война России против Украины, Микки Рурк, Александр Дворников
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