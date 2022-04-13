"Президент Зеленский умоляет мир отправить им оружие. Давайте дадим все, что им нужно". Рурк выступил в поддержку Украины

Рурк: Украинцы – смелые и гордые люди, которые хотят жить при демократии Фото: ЕРА

"22 тыс. стариков, детей и членов их семей погибли в Мариуполе в результате неизбирательных бомбардировок и ракет. Теперь – что еще хуже – Россия присылает весьма печально известного генерала Александра Дворникова. Его репутация хорошо известна во время войны с Сирией. Этот человек – безжалостный мясник", – написал актер, разместив фото российского военного.

Рурк также отметил смелость и решительность украинского президента Владимира Зеленского, заявив, что тот "каждый день и ночь продолжает добывать у мира оружие, необходимое для защиты".

"Украинцы – смелые и гордые люди, которые хотят жить при демократии. Президент Зеленский умоляет мир отправить им оружие. Отговорки США и НАТО – это просто слова. Слова без смысла, слова без цели. Давайте дадим этим людям все, что им нужно сейчас", – призвал он.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MICKEY ROURKE (@mickey_rourke_)

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