"Буду петь в любимом Тбилиси на двух самых родных языках". Джамала выступит в Грузии с концертом в поддержку Украины

"Сегодня – особый вечер. Буду петь в любимом Тбилиси на двух самых родных языках – украинском и крымскотатарском. Мечтаю, чтобы совсем скоро мы собрались в Киеве, празднуя победу, – написала артистка. – Хотела бы сказать, что, несмотря на неоднозначные действия политиков Грузии, народ страны с Украиной. Они выходят на митинги, организуют благотворительные акции. Они с нами".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения РФ на Украину Джамала с детьми уехала в Турцию. В настоящее время певица дает концерты в поддержку Украины в разных странах. Ей уже удалось собрать € 83 млн.

Дети Джамалы в это время проживают с ее сестрой в Турции.