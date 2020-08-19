Помощник 67-летнего Рурка выбрал для него место на украинском кладбище

Представитель 67-летнего американского актера Микки Рурка украинец Дмитрий Корнейчук прилетел в Украину, чтобы подобрать для артиста место на кладбище, расположенном в селе Загорцы Хмельницкой области, сообщил журналист Юрий Гула.

Осенью 2019 года Рурк выразил желание быть похороненным в Украине Фото: ЕРА

67-летний американский актер Микки Рурк после смерти может быть похоронен в Украине. Об этом 18 августа на своей странице в Facebook написал журналист Юрий Гула.

"Как умру, похороните меня в Украине. Помните историю про Микки Рурка, который пожелал быть похороненным в маленьком украинском селе? Эту идею он не оставил! Его персональный ассистент Дмитрий Корнейчук прилетел из Лос-Анджелеса в Загорцы [Хмельницкая область]. Место для Микки выбрано!" – сообщил Гула.

Осенью 2019 года Рурк в интервью изданию "Сегодня" заявил, что хочет быть похоронен в украинском селе Загорцы Хмельницкой области, так как там "живет бабушка его помощника и друга Дмитрия Корнейчука".

Рурк со своим помощником Корнейчуком. Фото: Dima Korniychuk / Facebook



Микки Рурк (настоящее имя – Филипп Андре Рурк – младший) родился 16 сентября 1952 года. Он бывший боксер.

Рурк снимался в числе прочих в лентах "Любовь в Хэмптоне", "Врата рая", "Сердце Ангела", "Красавчик Джонни", "Дикая орхидея".