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12 апреля, 2022
 
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Старший сын Бекхэмов женился на дочери миллиардера Пельтца. На свадьбе собирали пожертвования в поддержку Украины

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Летом 2020 года Бекхэм сделал предложение своей избраннице
Летом 2020 года Бекхэм сделал предложение своей избраннице
Фото: germanlarkin / Instagram

Старший сын британского футболиста Дэвида Бекхэма и его жены, дизайнера Виктории Бекхэм, 23-летний Бруклин Бекхэм 11 апреля женился на дочери американского миллиардера Нельсона Пельтца, 27-летней актрисе и модели Николе Пельтц. Об этом Бруклин Бекхэм сообщил на своей странице в Instagram.

Британское издание Vogue, которое получило эксклюзивные права на свадебную съемку, сообщило, что церемония прошла по иудейскому обряду в роскошном имении отца невесты в Палм-Бич (Флорида).

На церемонии невеста была в платье от итальянского дома моды Valentino стоимостью $120 тыс. В публикации отмечается, что молодожены, "зная о событиях, разворачивающихся на другом конце света, сотрудничали с гуманитарным агентством Care и приглашали гостей делать пожертвования от их имени, чтобы помочь людям в Украине". 

Известно, что родители невесты сделали "значительные пожертвования" в помощь Украине.  

Ранее Дэвид и Виктория Бекхэмы пожертвовали украинцам $1.3 млн, переведя деньги на счета благотворительного фонда ЮНЕСКО. 

Контекст:

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц состоят в отношениях с осени 2019 года. В июле 2020 года Бекхэм сделал Пельтц предложение, она ответила согласием.

В октябре стало известно, что пара перенесла свадьбу на 2022 год. Причиной решения стало нежелание влюбленных ограничивать себя в количестве гостей из-за пандемии коронавируса. В декабре 2020 года Бекхэм и Пельтц подписали брачный контракт.

Теги: Украина, Дэвид Бекхэм, свадьба, благотворительный фонд , война России против Украины, платье, Бруклин Бекхэм, миллиардер, церемония, Никола Пельтц, Valentino
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