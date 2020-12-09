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09 декабря, 2020
 
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Бруклин Бекхэм подписал брачный контракт со своей невестой – СМИ

Решение о подписании брачного контракта сын британского футболиста Дэвида Бекхэма Бруклин Бекхэм и его невеста – дочь американского миллиардера Никола Пельтц приняли по взаимному согласию, пишет The Sun.

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Помолвка Бекхэма и Пельтц состоялась летом 2020 года
Помолвка Бекхэма и Пельтц состоялась летом 2020 года
Фото: brooklynbeckham / Insatgarm

Старший сын экс-футболиста Дэвида Бекхэма и бывшей участницы группы Spice Girls Виктории Бекхэм Бруклин Бекхэм подписал брачный контракт со своей невестой – дочерью американского миллиардера, актрисой Николой Пельтц. Об этом 8 декабря сообщил таблоид The Sun со ссылкой на информацию, полученную из собственных источников.

Сообщается, что решение о подписании контракта было добровольным и взаимным. Стороны договорились в случае расторжения брака не претендовать на имущество, которое принадлежало каждому из них до свадьбы.

При этом источник таблоида назвал сам разрыв пары после регистрации брака маловероятным.

Бекхэм сделал предложение Пельтц в июле 2020 года, она ответила ему согласием. В октябре стало известно, что пара перенесла свадьбу на 2022 год. Причиной решения стало нежелание влюбленных ограничивать себя в количестве гостей из-за пандемии коронавируса. Свадьба состоится в американском поместье Бекхэмов, расположенном во Флориде.

Теги: Дэвид Бекхэм, свадьба, Виктория Бекхэм, Бруклин Бекхэм, семья, Никола Пельтц
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