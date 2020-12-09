Бруклин Бекхэм подписал брачный контракт со своей невестой – СМИ

Решение о подписании брачного контракта сын британского футболиста Дэвида Бекхэма Бруклин Бекхэм и его невеста – дочь американского миллиардера Никола Пельтц приняли по взаимному согласию, пишет The Sun.

Старший сын экс-футболиста Дэвида Бекхэма и бывшей участницы группы Spice Girls Виктории Бекхэм Бруклин Бекхэм подписал брачный контракт со своей невестой – дочерью американского миллиардера, актрисой Николой Пельтц. Об этом 8 декабря сообщил таблоид The Sun со ссылкой на информацию, полученную из собственных источников.

Сообщается, что решение о подписании контракта было добровольным и взаимным. Стороны договорились в случае расторжения брака не претендовать на имущество, которое принадлежало каждому из них до свадьбы.

При этом источник таблоида назвал сам разрыв пары после регистрации брака маловероятным.

Бекхэм сделал предложение Пельтц в июле 2020 года, она ответила ему согласием. В октябре стало известно, что пара перенесла свадьбу на 2022 год. Причиной решения стало нежелание влюбленных ограничивать себя в количестве гостей из-за пандемии коронавируса. Свадьба состоится в американском поместье Бекхэмов, расположенном во Флориде.