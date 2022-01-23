Рэпер Снуп Догг приглашен в качестве диджея на свадьбу Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц

В публикации отмечается, что Снуп Догг не только будет развлекать гостей на свадьбе, но и еще устроит для Бруклина шумный мальчишник в Лас-Вегасе.

"Свадьба Бруклина будет большим событием. Мой приезд и выступление станут подарком ему и его жене в их большой день. Да и ничто так не запустит вечеринку после первого танца, как сет от Снуп Догга. Танцпол будет в огне", – цитирует издание рэпера.

19 января The Sun написал, что церемония бракосочетания пары пройдет во Флориде в поместье отца Николы Пельтц – американского миллиардера Нельсона. Братья Бруклина будут на свадьбе шаферами. Среди приглашенных гостей – американская модель Джиджи Хадид, американская актриса Николь Ричи, а также британский шеф-повар Гордон Рамзи с женой.

Крестного отца Бруклина Бекхэма, британского певца Элтона Джона на свадьбе не будет из-за запланированного концертного тура.