"Не могу поверить, что женюсь на тебе". 22-летний сын Бекхэма показал, как восхищается невестой

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц начали встречаться осенью 2019 года Фото: brooklynbeckham / Insatgarm

"Не могу поверить, что женюсь на тебе. Мне так повезло", – подписал он ролик.

Публикация Бекхэма собрала около 500 тыс. лайков.

"Надеюсь, ваш брак будет таким же счастливым, как брак ваших родителей. Желаю вам всего наилучшего", – написал пользователь susanwalker2080.

"Самая милая пара на свете", – прокомментировала shamim._05.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @brooklynbeckham