"Не могу поверить, что женюсь на тебе". 22-летний сын Бекхэма показал, как восхищается невестой

"Не могу поверить, что женюсь на тебе. Мне так повезло", – подписал он ролик.
Публикация Бекхэма собрала около 500 тыс. лайков.
"Надеюсь, ваш брак будет таким же счастливым, как брак ваших родителей. Желаю вам всего наилучшего", – написал пользователь susanwalker2080.
"Самая милая пара на свете", – прокомментировала shamim._05.
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Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц начали встречаться осенью 2019 года. В июле 2020 года Бекхэм сделал Пельтц предложение, и она ответила ему согласием.
В октябре стало известно, что пара перенесла свадьбу на 2022 год. Причиной решения стало нежелание влюбленных ограничивать себя в количестве гостей из-за пандемии коронавируса.
В декабре 2020 года Бекхэм и Пельтц подписали брачный контракт.