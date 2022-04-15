"Ничто не сможет отговорить". В Госдепартаменте отреагировали на угрозы РФ относительно поставок США оружия в Украину

По информации The Washington Post, официальная Москва направила Вашингтону дипломатическую ноту, предупредив, что поставки США и НАТО "наиболее чувствительных" систем вооружения в Украину "подливают масла в огонь" войны и могут привести к "непредсказуемым последствиям". Это случилось после одобрения Байденом пакета военной помощи Украине на $800 млн.

Представителя Госдепартамента спросили о влиянии дипломатического демарша России на позицию США. В ответ Прайс сказал, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину, на территорию которой 24 февраля вторглась РФ.

Он рассказал, что представители России "говорили кое-что в частном порядке, а кое-что – публично", но "ничто не сможет отговорить" США от избранной стратегии.

Прайс также отметил, что "не в состоянии подтвердить какую-либо частную дипломатическую переписку".

По его словам, "если обвинения Кремля состоят в том, что США вместе с партнерами по всему миру оказывают помощь в области безопасности на миллиарды долларов украинским партнерам, именно тем, о чем просили украинские партнеры, и что украинские партнеры используют именно эту помощь в области безопасности с чрезвычайным эффектом для отражения российской агрессии", тогда США "виновны, как сказано".

Прайс добавил, что Кремль "не должен удивляться" поддержке США Украины, учитывая обязательства администрации Байдена, озвученные еще до начала вторжения РФ.

По мнению экс-директора по анализу России в ЦРУ Джорджа Биба, если российские оккупанты потерпят неудачу на втором этапе войны против Украины, как это было после нападения 24 февраля, тогда "шансы на то, что Россия нацелится на поставки НАТО на территории стран НАТО, значительно возрастут".

Война России против Украины. Главное (обновляется)