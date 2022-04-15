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"Ничто не сможет отговорить". В Госдепартаменте отреагировали на угрозы РФ относительно поставок США оружия в Украину

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Кремль "не должен удивляться" поддержке США Украины, отметил Прайс
Кремль "не должен удивляться" поддержке США Украины, отметил Прайс
Фото: U.S. Department of State / Flickr

Ничто не отговорит администрацию президента США Джо Байдена от продолжения поддержки Украины. Об этом 15 апреля в комментарии CNN заявил спикер Государственного департамента США Нед Прайс.

По информации The Washington Post, официальная Москва направила Вашингтону дипломатическую ноту, предупредив, что поставки США и НАТО "наиболее чувствительных" систем вооружения в Украину "подливают масла в огонь" войны и могут привести к "непредсказуемым последствиям". Это случилось после одобрения Байденом пакета военной помощи Украине на $800 млн.

Представителя Госдепартамента спросили о влиянии дипломатического демарша России на позицию США. В ответ Прайс сказал, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину, на территорию которой 24 февраля вторглась РФ.

Он рассказал, что представители России "говорили кое-что в частном порядке, а кое-что – публично", но "ничто не сможет отговорить" США от избранной стратегии.

Прайс также отметил, что "не в состоянии подтвердить какую-либо частную дипломатическую переписку".

По его словам, "если обвинения Кремля состоят в том, что США вместе с партнерами по всему миру оказывают помощь в области безопасности на миллиарды долларов украинским партнерам, именно тем, о чем просили украинские партнеры, и что украинские партнеры используют именно эту помощь в области безопасности с чрезвычайным эффектом для отражения российской агрессии", тогда США "виновны, как сказано".

Прайс добавил, что Кремль "не должен удивляться" поддержке США Украины, учитывая обязательства администрации Байдена, озвученные еще до начала вторжения РФ.

По мнению экс-директора по анализу России в ЦРУ Джорджа Биба, если российские оккупанты потерпят неудачу на втором этапе войны против Украины, как это было после нападения 24 февраля, тогда "шансы на то, что Россия нацелится на поставки НАТО на территории стран НАТО, значительно возрастут".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

21 марта 13 стран подписали совместное заявление "О неотложной необходимости модернизации противовоздушной обороны Украины". Они заявили о необходимости снабдить Украину противотанковым и противовоздушным оружием.

24 марта на внеочередном саммите НАТО, посвященном нападению России на Украину, принято решение и впредь оказывать всевозможную помощь и поддержку Украине для противостояния российскому вторжению.

31 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса будут продолжать поставлять Украине оружия столько, сколько будет нужно.

13 апреля Байден в заявлении по итогам разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским рассказал, что его администрация санкционирует предоставление Киеву дополнительного оружия, боеприпасов и другой помощи в области безопасности на $800 млн. В рамках этого пакета военной помощи США передадут Украине 11 вертолетов Ми-17, 200 бронетранспортеров M113 и 300 дронов-камикадзе Switchblade, заявили в Пентагоне.

В этот же день Евросоюз одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи, который будет включать летальное вооружение, на €500 млн.

Теги: Россия, США, Украина, оружие, Джо Байден, Москва, Кремль, Госдепартамент США, Вашингтон, вооружение, агрессия, нападение, угрозы, помощь, вторжение, переписка, война России против Украины, безопасность, спикер, Нед Прайс, российские оккупанты
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