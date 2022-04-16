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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Успехи украинских военных и санкции против РФ определят, сколько еще продлится эта война – Зеленский

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Зеленский: Чем больше и быстрее мы получим все оружие, которое запросили, тем сильнее будут наши позиции и скорее будет мир
Зеленский: Чем больше и быстрее мы получим все оружие, которое запросили, тем сильнее будут наши позиции и скорее будет мир
Фото: president.gov.ua

Чем быстрее демократический мир признает, что нефтяное эмбарго против России и полное блокирование ее банковского сектора – это обязательные шаги к миру, тем скорее закончится война, заявил президент Владимир Зеленский. Об этом он сказал в обращении 15 апреля, которое опубликовал Офис президента.

Президент отметил, что в украинских и западных СМИ регулярно появляются прогнозы, как долго может длиться эта война.

"Одни говорят, что несколько недель. Другие – что несколько лет. Кто-то говорит, что война будет продолжаться до конца этого года. А кто-то советует готовиться к постоянной конфронтации с Россией, пока она будет существовать. Конечно, я тоже слышу разные прогнозы. У меня намного больше разной информации, чем публикуют некоторые СМИ, о намерениях и возможностях российской армии. О потенциале российской экономики. Об эмоциональном состоянии общества в РФ", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что успехи украинских военных на поле боя действительно весомы, исторически значимы, но еще недостаточны, чтобы очистить землю от оккупантов; а санкции против России очень серьезны и экономически болезненны, но еще недостаточны, чтобы российская военная машина осталась без средств к существованию.

"На самом деле именно на этих двух направлениях и определяется, сколько будет продолжаться эта война. Я всегда говорю всем нашим партнерам, с которыми обсуждаю этот вопрос, что от объема поддержки для Украины напрямую зависит и наступление мира... Если кто-то говорит, год или годы, я отвечаю: "В ваших силах сделать войну гораздо короче". Чем больше и быстрее мы получим все оружие, которое запросили, тем сильнее будут наши позиции и скорее будет мир. Чем больше и чем быстрее мы получим запрошенную финансовую поддержку, тем скорее будет мир. Чем быстрее демократический мир признает, что нефтяное эмбарго против России и полное блокирование ее банковского сектора – это обязательные шаги к миру, тем скорее закончится война", – подчеркнул Зеленский.

Президент заявил, что демократический мир должен понять, что деньги России за энергоресурсы – это "деньги на разрушение демократии", и включить в очередной санкционный пакет против России отказ от российской нефти. 

Он отметил, что украинские Вооруженные силы выполняют задачу по ускорению мира блестяще и "уже так закошмарили – в правильном смысле этого слова – российскую обычную авиацию, что те вынуждены применять стратегические дальнобойные самолеты".

"И напоследок. Важные слова о том, что надежда всегда побеждает даже, казалось бы, непреодолимые обстоятельства. В эту субботу еврейская община празднует Песах. Праздник освобождения. Праздник жизни. Искренне желаю всем, кто празднует и в Украине, и в мире, мира, добра и неизбежного поражения любого зла, угрожающего свободе и жизни на земле. Хаг Песах самеах! Спасибо всем нашим защитникам! Спасибо всем нашим защитницам! Слава Украине!" – завершил Зеленский.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/519332639898887/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России, а также стал массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и решили лишить Россию статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.

Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа. Австралия объявила запрет на импорт российских энергоносителей с 25 апреля. 

Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. 6 апреля председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз рано или поздно введет ограничения на поставки российских нефти и газа.

В то же время Австрия и Венгрия заявили, что не поддержат эмбарго ЕС на российский газ. Молдова также не намерена отказываться от российских энергоносителей. 

После того, как российская армия вышла из Киевской области и стало известно о зверствах оккупантов против мирных жителей Украины, Европарламент призвал ЕС немедленно ввести эмбарго на российские нефть, газ, уголь и исключить РФ из G20.

8 апреля Евросоюз ввел пятый пакет санкций против России. Он включает эмбарго на поставки угля и других видов твердого ископаемого топлива из РФ, но не газа и нефти.

Зеленский считает, что любые санкции против РФ, не затрагивающие нефть, "будут восприняты в Москве с улыбкой".

Теги: война, нефть, вторжение, эмбарго, Владимир Зеленский, война России против Украины, российские банки
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