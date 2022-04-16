Успехи украинских военных и санкции против РФ определят, сколько еще продлится эта война – Зеленский

Зеленский: Чем больше и быстрее мы получим все оружие, которое запросили, тем сильнее будут наши позиции и скорее будет мир Фото: president.gov.ua

Президент отметил, что в украинских и западных СМИ регулярно появляются прогнозы, как долго может длиться эта война.

"Одни говорят, что несколько недель. Другие – что несколько лет. Кто-то говорит, что война будет продолжаться до конца этого года. А кто-то советует готовиться к постоянной конфронтации с Россией, пока она будет существовать. Конечно, я тоже слышу разные прогнозы. У меня намного больше разной информации, чем публикуют некоторые СМИ, о намерениях и возможностях российской армии. О потенциале российской экономики. Об эмоциональном состоянии общества в РФ", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что успехи украинских военных на поле боя действительно весомы, исторически значимы, но еще недостаточны, чтобы очистить землю от оккупантов; а санкции против России очень серьезны и экономически болезненны, но еще недостаточны, чтобы российская военная машина осталась без средств к существованию.

"На самом деле именно на этих двух направлениях и определяется, сколько будет продолжаться эта война. Я всегда говорю всем нашим партнерам, с которыми обсуждаю этот вопрос, что от объема поддержки для Украины напрямую зависит и наступление мира... Если кто-то говорит, год или годы, я отвечаю: "В ваших силах сделать войну гораздо короче". Чем больше и быстрее мы получим все оружие, которое запросили, тем сильнее будут наши позиции и скорее будет мир. Чем больше и чем быстрее мы получим запрошенную финансовую поддержку, тем скорее будет мир. Чем быстрее демократический мир признает, что нефтяное эмбарго против России и полное блокирование ее банковского сектора – это обязательные шаги к миру, тем скорее закончится война", – подчеркнул Зеленский.

Президент заявил, что демократический мир должен понять, что деньги России за энергоресурсы – это "деньги на разрушение демократии", и включить в очередной санкционный пакет против России отказ от российской нефти.

Он отметил, что украинские Вооруженные силы выполняют задачу по ускорению мира блестяще и "уже так закошмарили – в правильном смысле этого слова – российскую обычную авиацию, что те вынуждены применять стратегические дальнобойные самолеты".

"И напоследок. Важные слова о том, что надежда всегда побеждает даже, казалось бы, непреодолимые обстоятельства. В эту субботу еврейская община празднует Песах. Праздник освобождения. Праздник жизни. Искренне желаю всем, кто празднует и в Украине, и в мире, мира, добра и неизбежного поражения любого зла, угрожающего свободе и жизни на земле. Хаг Песах самеах! Спасибо всем нашим защитникам! Спасибо всем нашим защитницам! Слава Украине!" – завершил Зеленский.

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