  "Нет ничего, что могло бы оправдать убийства женщин, детей и мирных жителей". Ришар записал обращение к Путину

Ришар: Меня разрывает на части от того, что российская армия вторглась в Украину Фото: ЕРА

Геращенко отметил, что актер записал обращение к Путину по его просьбе благодаря содействию их общих друзей.

"Господин президент, я хорошо знаю Россию, хорошо знаю ее народ, который я люблю. Я хорошо знаю Украину и также хорошо знаю ее народ, который я также люблю, и меня разрывает на части от того, что российская армия вторглась в Украину. И "вторглась" – это мягко сказано. Это вторжение, которое превратилось в массовые убийства, я бы даже сказал, в варварство, настолько, что я уверен, нет ничего, что могло бы оправдать убийства женщин, детей и мирных жителей. Это просто чудовищно", – заявил Ришар.

Французский артист подчеркнул, что постоянно смотрит новости о войне в Украине и от увиденного его "более чем переполняют эмоции". 87-летний Ришар также признался, что восхищается смелостью и самоотверженностью украинцев.

ВИДЕО

Видео: Anton Gerashchenko / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)