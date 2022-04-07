  Пенн о Зеленском: Когда я пообщался с ним, понял, что Украина непременно победит

Пенн об украинцах: Эти люди отстаивают ценности всего цивилизованного и свободного мира, борются за надежды и мечты каждого из нас Фото: ЕРА

"Это пример невероятного единства, которого нам всем не хватает. Эти люди отстаивают ценности всего цивилизованного и свободного мира, борются за надежды и мечты каждого из нас", – сказал Пенн об украинцах.

Он также признался, что с уважением относится к Зеленскому.

"В нем есть решительность и достоинство, которых я никогда не видел раньше. Когда я его увидел и пообщался с ним, я понял, что Украина непременно победит. Вопрос только в том, какой ценой", – подчеркнул актер.

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Видео: Fox News / YouTube

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