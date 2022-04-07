Бульвар Шоубиз
 
07 апреля, 2022
 
Новости

Пенн о Зеленском: Когда я пообщался с ним, понял, что Украина непременно победит

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Пенн об украинцах: Эти люди отстаивают ценности всего цивилизованного и свободного мира, борются за надежды и мечты каждого из нас
Пенн об украинцах: Эти люди отстаивают ценности всего цивилизованного и свободного мира, борются за надежды и мечты каждого из нас
Фото: ЕРА

Американский актер, продюсер и режиссер Шон Пенн, который в первый день войны прибыл в Украину, 6 апреля в эфире канала Fox News рассказал о противостоянии украинского народа и президента страны Владимира Зеленского российской агрессии.

"Это пример невероятного единства, которого нам всем не хватает. Эти люди отстаивают ценности всего цивилизованного и свободного мира, борются за надежды и мечты каждого из нас", – сказал Пенн об украинцах.

Он также признался, что с уважением относится к Зеленскому.

"В нем есть решительность и достоинство, которых я никогда не видел раньше. Когда я его увидел и пообщался с ним, я понял, что Украина непременно победит. Вопрос только в том, какой ценой", – подчеркнул актер. 

ВИДЕО
Видео: Fox News / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля, в день нападения РФ на Украину, Пенн посетил Киев, чтобы зафиксировать происходящие в Украине события и донести миру правдивую информацию о полномасштабном вторжении страны-агрессора России.

23 марта Пенн подписал с мэром Кракова (Польша) Яцеком Майхровским соглашение о помощи украинским переселенцам, а 28 марта заключил аналогичное соглашение с главой Львовской ОВА Максимом Козицким.

1 апреля актер призвал миллиардеров помочь Украине купить истребители, которые помогут ей противостоять военной авиации агрессора. 

Теги: Украина, Владимир Зеленский, актер, война России против Украины, Шон Пенн
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Лойко: Если придется, я буду стрелять, возьму на себя пару соотечественников
Лойко: Если придется, я буду стрелять, возьму на себя пару соотечественников
Елена ПОСКАННАЯ
Полное вооружение. Кто и как помогает теробороне. Список
Полное вооружение. Кто и как помогает теробороне. Список
Глава Госспецсвязи: Чаще меняйте пароли. Злоумышленники стараются скомпрометировать ваши аккаунты – это основной инструмент информационной войны
Глава Госспецсвязи: Чаще меняйте пароли. Злоумышленники стараются скомпрометировать ваши аккаунты – это основной инструмент информационной войны
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Пенн о Зеленском: Когда я пообщался с ним, понял, что Украина непременно победит
  Пенн о Зеленском: Когда я пообщался с ним, понял, что Украина непременно победит
"Верим в нашу скорую победу". 61-летний обладатель "Золотого мяча" Беланов защищает Одессу от российских оккупантов
"Верим в нашу скорую победу". 61-летний обладатель "Золотого мяча" Беланов защищает Одессу от российских оккупантов
Почему в голове могут гудеть сирены, даже когда их нет, и как избавиться от этих ощущений. Советы психолога проекта "Эксы" Ежовой
Почему в голове могут гудеть сирены, даже когда их нет, и как избавиться от этих ощущений. Советы психолога проекта "Эксы" Ежовой
Лынив после бойкота артистов отказалась от постановки Чайковского в Италии, сославшись на боль в спине
Лынив после бойкота артистов отказалась от постановки Чайковского в Италии, сославшись на боль в спине
Звезда "Крепостной" Мишина: Понятия добра, человечности, справедливости, благочестия, богобоязненности отсутствуют у русских военных
Звезда "Крепостной" Мишина: Понятия добра, человечности, справедливости, благочестия, богобоязненности отсутствуют у русских военных
"Неожиданно в жизни появились три новых страха". Жена Макаревича показала семейные фото с новорожденным сыном
"Неожиданно в жизни появились три новых страха". Жена Макаревича показала семейные фото с новорожденным сыном
Проживающая в США жена Дмитрия Ступки сообщила о разводе
Проживающая в США жена Дмитрия Ступки сообщила о разводе
  Ким: Я на 50% – кореец, на 50% – украинец
  Ким: Я на 50% – кореец, на 50% – украинец
Дмитрий ГОРДОН
"Отличный парень". 68-летний Макаревич крупным планом показал лицо новорожденного сына
"Отличный парень". 68-летний Макаревич крупным планом показал лицо новорожденного сына
  "Рецепт пригодится, если нужно испечь много на благотворительность". Кулинарный блогер рассказала, как приготовить бюджетную паску на смальце
  "Рецепт пригодится, если нужно испечь много на благотворительность". Кулинарный блогер рассказала, как приготовить бюджетную паску на смальце
"Нас провели местами боевых действий. Увиденное производит удручающее впечатление". Положинский с коллегами дал концерт для военных
"Нас провели местами боевых действий. Увиденное производит удручающее впечатление". Положинский с коллегами дал концерт для военных
  Салем о Зеленском: Я рад, что хоть и при таких ужасных обстоятельствах, но он смог доказать, что находится на своем, правильном месте
  Салем о Зеленском: Я рад, что хоть и при таких ужасных обстоятельствах, но он смог доказать, что находится на своем, правильном месте
"Это всегда было счастьем. Сейчас это роскошь". Мозговая рассказала о семейных радостях во время войны
"Это всегда было счастьем. Сейчас это роскошь". Мозговая рассказала о семейных радостях во время войны
  "Кажи без страху: "Російський корабель... " Скрипка презентовал клип на песню-кричалку "Героям слава!". Видео
  "Кажи без страху: "Російський корабель... " Скрипка презентовал клип на песню-кричалку "Героям слава!". Видео
Режиссер "Армагеддона" Бэй отказался обсуждать скандал с участием Смита, напомнив, что в это время в Украине убивают детей
Режиссер "Армагеддона" Бэй отказался обсуждать скандал с участием Смита, напомнив, что в это время в Украине убивают детей
"Моя очередь истекать кровью для моей матери". 63-летняя Мадонна показала, как ей делают новую татуировку
"Моя очередь истекать кровью для моей матери". 63-летняя Мадонна показала, как ей делают новую татуировку
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS