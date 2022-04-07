  Пенн о Зеленском: Когда я пообщался с ним, понял, что Украина непременно победит

"Это пример невероятного единства, которого нам всем не хватает. Эти люди отстаивают ценности всего цивилизованного и свободного мира, борются за надежды и мечты каждого из нас", – сказал Пенн об украинцах.
Он также признался, что с уважением относится к Зеленскому.
"В нем есть решительность и достоинство, которых я никогда не видел раньше. Когда я его увидел и пообщался с ним, я понял, что Украина непременно победит. Вопрос только в том, какой ценой", – подчеркнул актер.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля, в день нападения РФ на Украину, Пенн посетил Киев, чтобы зафиксировать происходящие в Украине события и донести миру правдивую информацию о полномасштабном вторжении страны-агрессора России.
23 марта Пенн подписал с мэром Кракова (Польша) Яцеком Майхровским соглашение о помощи украинским переселенцам, а 28 марта заключил аналогичное соглашение с главой Львовской ОВА Максимом Козицким.
1 апреля актер призвал миллиардеров помочь Украине купить истребители, которые помогут ей противостоять военной авиации агрессора.