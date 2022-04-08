"Голодные люди плакали, а потом отчаянно обнимали". Режиссер фильма о Джеймсе Бонде привез в освобожденную от оккупантов Бучу горячие обеды

"О Буче рассказывают множество ужасающих историй. Когда мэр отвез нас в Бучу, выжившие после российской оккупации люди осторожно выходило к нам. В основном это были пожилые, больные и голодные люди, после пережитого они не доверяли, потом плакали, а потом долго и отчаянно обнимали. Они начали появляться со всех сторон и трясущимися руками и голосами говорили с теми, кто был готов их слушать", написал режиссер.
Фуканага сообщил, что они вместе с благотворительной инициативой доставили в Бучу 6 тонн продуктов и 600 горячих обедов.
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аа
Фуканага наиболее известен как режиссер 25-го юбилейного фильма о приключениях британского шпиона Джеймса Бонда "Не время умирать".
Он не единственный американский режиссер, который поддерживает Украину непосредственно в стране. Ранее в Украину приехал его коллега Шон Пенн. Его благотворительная организация оказывает помощь украинским переселенцам во Львовской области.
После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче, в которую российские военные зашли в первые дни войны, начавшейся 24 февраля.
Секретарь Бучанского горсовета Тарас Шаправский 31 марта говорил, что оккупанты в городе вели себя варварским образом: убивали безоружных мирных людей, насиловали женщин, даже девочек 12–15 лет, а также занимались в Буче массовым мародерством.
После того как на освобожденную территорию получили доступ журналисты, мир облетели фотографии, на которых видно, что тела погибших в Буче в том числе лежат просто на дороге. Россия отрицает преступления своих военных, но спутниковые снимки подтверждают, что на одной из улиц Бучи – Яблонской – тела погибших начали появляться задолго до ухода оккупантов.
За время оккупации города российские военные убили в Буче около 320 мирных жителей, сообщил 6 апреля мэр Анатолий Федорук. По его словам, около 90% убитых во время российской оккупации гражданских погибли от пулевых ранений.
4 апреля ГУР Минобороны Украины опубликовало список российских оккупантов (даты рождения, их паспортные данные и воинские звания), которые совершали преступления против мирных жителей Бучи. По данным разведки, в городе совершали массовые убийства и пытки мирных жителей военнослужащие 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии вооруженных сил РФ. 5 апреля в ГУР сообщили, что их возвращают в Украину для устрашения жителей населенных пунктов или для быстрой "утилизации" ненужных свидетелей.