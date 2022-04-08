"Голодные люди плакали, а потом отчаянно обнимали". Режиссер фильма о Джеймсе Бонде привез в освобожденную от оккупантов Бучу горячие обеды

"О Буче рассказывают множество ужасающих историй. Когда мэр отвез нас в Бучу, выжившие после российской оккупации люди осторожно выходило к нам. В основном это были пожилые, больные и голодные люди, после пережитого они не доверяли, потом плакали, а потом долго и отчаянно обнимали. Они начали появляться со всех сторон и трясущимися руками и голосами говорили с теми, кто был готов их слушать", написал режиссер.

Фуканага сообщил, что они вместе с благотворительной инициативой доставили в Бучу 6 тонн продуктов и 600 горячих обедов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cary Fukunaga (@cary_fukunaga)

аа