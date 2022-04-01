"Наша возьме". Группа "Ляпис Трубецкой" во время подготовки к благотворительному концерту в поддержку Украины спела на фоне двух флагов

Первый концерт группы "Ляпис Трубецкой" состоится в Риге, а завершится концертный тур в городе Брно Фото: ЛЯПИС 98 / Facebook

"Цель концертов – сбор средств для Украины и возможность для свободомыслящих граждан Евросоюза реально участвовать в борьбе против имперской идеологии Кремля. Прибыль будет направлена на помощь Украине", – говорится в анонсе.

Первый концерт состоится в Риге (Латвия) 8 апреля, а завершится концертный тур 22 апреля в городе Брно (Чехия).

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