"Наша возьме". Группа "Ляпис Трубецкой" во время подготовки к благотворительному концерту в поддержку Украины спела на фоне двух флагов

"Цель концертов – сбор средств для Украины и возможность для свободомыслящих граждан Евросоюза реально участвовать в борьбе против имперской идеологии Кремля. Прибыль будет направлена на помощь Украине", – говорится в анонсе.
Первый концерт состоится в Риге (Латвия) 8 апреля, а завершится концертный тур 22 апреля в городе Брно (Чехия).
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Группа "Ляпис Трубецкой" распалась в 2014 году на две команды: Brutto и Trubetskoy.
Михалок после нападения РФ на Украину обратился к российским рок-музыкантам с призывом говорить правду о войне и назвать открыто президента РФ Владимира Путина убийцей.