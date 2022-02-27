Бульвар Шоубиз
 
28 февраля, 2022
 
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"Лукашенко, зассавши, сдал нашу страну обезумевшему тирану Путину". Солист группы "Ляпис" Михалок обратился к белорусам

Сергей Михалок: Если вы не одумаетесь и сюда приедете, то вы здесь умрете
Сергей Михалок: Если вы не одумаетесь и сюда приедете, то вы здесь умрете
Фото: brutto_nostra / Instagram

Солист группы "Ляпис-98" и Brutto Сергей Михалок 27 февраля на своей странице в Instagram опубликовал двухминутное видео, в котором обратился к белорусам, призвав их не приезжать в Украину и саботировать приказы Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси.

"Белорусы! Трус и предатель родины Лукашенко, зассавши, сдал нашу страну обезумевшему тирану Путину. Эти два гондона используют территорию Беларуси для того, чтобы атаковать братскую Украину. Именно с нашей Беларуси едут танки, летят ракеты в сторону братского народа. И сейчас происходит еще более страшное. Теперь хотят послать сюда, на верную смерть, наших воинов, которые ничего не понимают", – сказал он в ролике.

Михалок также подчеркнул, что Вооруженные силы Украины – это самая сильная армия в мире, и призвал белорусских военных саботировать любые приказы.

"Им рассказывают про каких-то нацистов, какой-то долг. Они все здесь умрут, потому что армия Украины, ВСУ – это самая сильная армия в мире. Все, кто сюда приедут, будут лежать в земле, а потом гореть в аду. Пока не поздно, я призываю всех саботировать любые приказы. Бегите в леса. Сидите дома, бухайте. Не выполняйте ничего. Все, что сейчас происходит, – это преступление перед человечеством, перед Господом Богом. Куда вы лезете? Вашими руками два тирана Путин и Лукашенко делают черные делишки. Мы здесь, в Украине, пацаны из Brutto, здесь наши дети, и мы знаем, насколько сильна Украина, какие здесь прекрасные люди живут. Если вы не одумаетесь и сюда приедете, то вы здесь умрете", – эмоционально заявил он в кадре.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение по всей стране, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы.

РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.

По последним данным Министерства здравоохранения Украины в результате вражеских обстрелов погибло более 210 украинцев, в том числе шестеро детей, 1,1 тыс. получили ранения.

Враг несет тяжелые потери. По данным Минобороны Украины, ликвидировано 4,3 тыс. оккупантов. Также уничтожено множество российской техники: самолеты – 27, вертолеты – 26, танки – 146, боевые бронированные машины – 706, пушки – 49, ЗРК "Бук" – один, "Грады" – четыре, автомобильная техника – 30, цистерны – 60, БПЛА ОТР – два, корабли/катера – два, средства ПВО.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны, в том числе США, Канада, Австралия, Великобритания, а также Евросоюз, наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада включили в санкционный список самого Путина.

25 февраля Зеленский призвал президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил, что Путин готов отправить делегацию в Минск для переговоров. По словам Зеленского, представители Украины могли бы провести переговоры с РФ в Минске, если бы с Беларуси не было агрессивных действий. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров опроверг информацию о том, что Украина якобы отказалась от переговоров с РФ.

27 февраля Зеленский поговорил с Александром Лукашенко, называющим себя президентом Беларуси. По итогам переговоров в ОП сообщили, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять.

Теги: Беларусь, армия, война, Вооруженные силы Украины, вторжение, ВСУ, Brutto, Сергей Михалок
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