"Лукашенко, зассавши, сдал нашу страну обезумевшему тирану Путину". Солист группы "Ляпис" Михалок обратился к белорусам

Сергей Михалок: Если вы не одумаетесь и сюда приедете, то вы здесь умрете Фото: brutto_nostra / Instagram

"Белорусы! Трус и предатель родины Лукашенко, зассавши, сдал нашу страну обезумевшему тирану Путину. Эти два гондона используют территорию Беларуси для того, чтобы атаковать братскую Украину. Именно с нашей Беларуси едут танки, летят ракеты в сторону братского народа. И сейчас происходит еще более страшное. Теперь хотят послать сюда, на верную смерть, наших воинов, которые ничего не понимают", – сказал он в ролике.

Михалок также подчеркнул, что Вооруженные силы Украины – это самая сильная армия в мире, и призвал белорусских военных саботировать любые приказы.

"Им рассказывают про каких-то нацистов, какой-то долг. Они все здесь умрут, потому что армия Украины, ВСУ – это самая сильная армия в мире. Все, кто сюда приедут, будут лежать в земле, а потом гореть в аду. Пока не поздно, я призываю всех саботировать любые приказы. Бегите в леса. Сидите дома, бухайте. Не выполняйте ничего. Все, что сейчас происходит, – это преступление перед человечеством, перед Господом Богом. Куда вы лезете? Вашими руками два тирана Путин и Лукашенко делают черные делишки. Мы здесь, в Украине, пацаны из Brutto, здесь наши дети, и мы знаем, насколько сильна Украина, какие здесь прекрасные люди живут. Если вы не одумаетесь и сюда приедете, то вы здесь умрете", – эмоционально заявил он в кадре.