Имеющий российское гражданство Депардье заявил о финансовой поддержке украинцев и призвал Путина "бросить оружие"

Депардье в 2013 году получил паспорт из рук Путина Фото: ЕРА

В пресс-релизе Депардье назвал российскую агрессию против Украины "братоубийственной войной", призвал бросить оружие и договариваться.

В тексте от имени актера также говорится, что "российский народ не несет ответственности за безумные и неприемлемые эксцессы своих лидеров, таких как [президент РФ] Владимир Путин".

Veteran actor Gerard Depardieu denounced the "crazy, unacceptable excesses" of Russian President Vladimir Putin in Ukraine.



Depardieu, who has praised the Russian leader in the past, left France and took up Russian nationality in 2013 https://t.co/aqeTfQxbVm pic.twitter.com/4cx8azJT5d — AFP News Agency (@AFP) March 31, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)