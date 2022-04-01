Имеющий российское гражданство Депардье заявил о финансовой поддержке украинцев и призвал Путина "бросить оружие"

В пресс-релизе Депардье назвал российскую агрессию против Украины "братоубийственной войной", призвал бросить оружие и договариваться.
В тексте от имени актера также говорится, что "российский народ не несет ответственности за безумные и неприемлемые эксцессы своих лидеров, таких как [президент РФ] Владимир Путин".
Veteran actor Gerard Depardieu denounced the "crazy, unacceptable excesses" of Russian President Vladimir Putin in Ukraine.— AFP News Agency (@AFP) March 31, 2022
Depardieu, who has praised the Russian leader in the past, left France and took up Russian nationality in 2013 https://t.co/aqeTfQxbVm pic.twitter.com/4cx8azJT5d
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Депардье в 2013 году стал гражданином РФ и получил в подарок от властей квартиру в Саранске. Российский паспорт актер получил в Сочи из рук Путина. В апреле 2015 года Депардье покинул Россию и переехал в Бельгию. Осенью 2020 года он принял православие.