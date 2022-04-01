Театр в России отменил выступление осудившей Путина и нападение РФ на Украину певицы Нетребко

"Артистка сделала заявление с осуждением действий нашего государства. Проживание в Европе и возможность выступать на европейских площадках для нее оказались важнее, чем судьба Родины. Сегодня не то время, когда можно поступиться принципами ради более комфортных условий жизни. Театр принял решение отказать в проведении концерта. Наша страна богата талантами, и на смену вчерашним кумирам придут другие, с ясной гражданской позицией", – говорится в заявлении.

Контекст:

3 марта Нетребко была уволена из Метрополитен-опера из-за того, что "не отказалась от своей публичной поддержки Путина, пока он ведет войну с Украиной".

30 марта артистка заявила, что осуждает нападение РФ на Украину. "Я категорически осуждаю войну в Украине, и мои мысли с жертвами этой войны и их семьями. Моя позиция ясна. Я не являюсь членом какой-либо политической партии и союзником какого-либо лидера России. Я признаю и сожалею, что мои прошлые действия или заявления могли быть неверно истолкованы", – написала она.