Жерар Депардье крестился в русском соборе в Париже

Французский актер Жерар Депардье принял православие в соборе Святого Александра Невского в Париже. На церемонию крещения актера пришло около 30 человек, пишет журнал Valeurs Actuelles.

Французский актер Жерар Депардье, получивший в 2013 году российское гражданство, принял православие 4 сентября. Об этом сообщает французский еженедельный журнал Valeurs Actuelles.

Артист приехал креститься в собор Святого Александра Невского в историческом центре Парижа на черном Mercedes, отмечает издание.

На торжественной церемонии присутствовало около 30 человек. По данным журнала, актер уже в ближайшее время хочет перейти в иудаизм.

Депардье в 2013 году стал гражданином РФ и получил в подарок от властей квартиру в Саранске. На данный момент Депардье является гражданином Франции и России. В апреле 2015 года Депардье покинул Россию и переехал в Бельгию.

В 2018 году сообщалось, что актер посетил Новосибирск, чтобы подать заявление о прописке в городе. Он хотел запустить в Новосибирске бизнес, связанный с производством и поставкой продуктов питания. Кроме того, он планировал снять о городе документальный фильм.