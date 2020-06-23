Экономист Гуриев: Сегодня нет людей, которые хотели бы переехать в Россию, кроме Депардье, Сигала и Януковича

Гуриев: Много ли людей сегодня хотят ехать учиться в Россию? Много ли людей уважают Россию, а не боятся ее? Скриншот: вДудь / YouTube

Российский экономист, профессор парижского Института политических исследований Sciences Po Сергей Гуриев, который сейчас живет во Франции, сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что Россия не представляет из себя привлекательную модель для иностранцев.

Гордон спросил у Гуриева, Россия, по его мнению, – это великая страна или просто большая.

"Россия – это большая страна, точно. У этой страны есть культура, вокруг которой можно построить национальную идентичность. В России много было попыток построить национальную идентичность. Например, во Франции есть идентичность, связанная с Французской революцией в первую очередь, с идеями свободы, равенства и братства. К ним же примыкает идея светского государства. К ним же примыкает идея того, что это не мультикультурная страна, а страна, построенная на единой культуре. Тут целый ряд идей, вокруг которых построено государство и общество", – сказал Гуриев.

В России же, отметил он, пока не наблюдается приверженность свободе или демократии.

"Надо сказать, что все страны, которые сегодня являются свободными, скажем, тысячу лет назад были несвободными. Но в России есть, например, – и это растет из русской литературы ХІХ века, – уважение к справедливости, а также к милосердию, которое в российской литературе и в ХІХ, и в ХХ веке все время ставилось даже выше справедливости. И кроме того, в российском обществе есть универсальное уважение к образованию. И вот вокруг этих трех идей можно построить страну, которая будет вполне себе конкурентоспособной, успешной в ХХІ веке", – считает экономист.

Гордон уточнил: так можно ли назвать Россию великой.

"Ну как вам сказать? Нет людей, которые хотели бы переехать в Россию. Понимаете? Кроме [французского актера] Жерара Депардье и [американского актера] Стивена Сигала, которые за небольшие деньги переехали в Россию, и вашего бывшего президента Виктора Януковича, у которого выбор был небольшой, мало людей хотят переехать в Россию. Мы знаем людей, которые хотят переехать в Европу или в Америку, но Россия как привлекательная идея не существует", – ответил Гуриев.

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Он сказал, что Россия по-прежнему играет важное место в мире, но она "потеряла себя как магнит".

"Россия не представляет из себя привлекательную модель, привлекательную идентичность. Россия – это важный игрок по всему миру: в Венесуэле, в Ливии, в Центральноафриканской Республике, в Судане, в Сирии, естественно, и в Украине. Россия вмешивается в выборы в Америке, в Англии. Как мы знаем, взломала e-mail [канцлера Германии] Ангелы Меркель. Можно перечислять очень долго. То есть Россия – это не маленькая страна и не та страна, которую можно назвать не важной. Это важная страна. Но сегодня Россия потеряла себя как магнит. Я, человек, который закончил школу в Киеве, поехал учиться в Москву. Много ли людей сегодня хотят ехать учиться в Россию? Много ли людей уважают Россию, а не боятся ее? С этим, на самом деле, есть много проблем", – отметил Гуриев.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Гуриев – кандидат физико-математических наук, доктор экономических наук. С 2004-го по 2013 год он работал ректором Российской экономической школы. В апреле 2013 года в доме у Гуриева в Москве прошли обыски, ученого подозревали в получении взятки от бывших сотрудников ЮКОСа. После обысков и допросов он эмигрировал во Францию, где проживает до сих пор. В 2016–2019 годах Гуриев был главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития. Сейчас преподает в институте Sciences Po в Париже.