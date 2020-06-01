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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Бегство во Францию, Путин, Навальный, Зеленский, Саакашвили. Интервью Гордона с Гуриевым. Трансляция

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с российски экономистом, профессором Парижского института политических исследований Sciences Po Сергеем Гуриевым. Программу записали 18 мая по Skype. Во время интервью Гуриев говорил о своем киевском детстве, России, президенте РФ Владимире Путине, российском оппозиционном политике Алексее Навальном, причинах своего переезда во Францию, пандемии коронавируса, падении цен на нефть, бывшем президенте Грузии, главе украинского Исполнительного комитета реформ Михаиле Саакашвили, президент Украины Владимире Зеленском и войне на Донбассе.

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Гуриев родился в 1971 году в Северной Осетии. Окончил Московский физико-технический институт. Стажировался на экономическом факультете Массачусетского технологического института. В 2001 году защитил докторскую диссертацию "Неденежные формы расчета в российской экономике". 

С 2004-го по 2013 год Гуриев работал ректором Российской экономической школы. 

В 2012 году президент России Дмитрий Медведев поручил Гуриеву подготовить доклад экспертов об уголовном деле бизнесменов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева ("второе дело ЮКОСа"). Однако выводы доклада шести экспертов ставили под сомнение доказательства вины бизнесменов, а также законность и справедливость их приговора. В апреле 2013 года в доме у Гуриева прошли обыски, ученого подозревали в получении взятки от бывших сотрудников ЮКОСа.

Гуриев три раза побывал на допросах в Следственном комитете РФ, после чего 30 апреля 2013 года эмигрировал во Францию, где проживает до сих пор.

В 2016–2019 годах Гуриев был главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития. Сейчас преподает в институте Sciences Po в Париже. 

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Алексей Навальный, Михаил Саакашвили, Владимир Зеленский, Сергей Гуриев
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