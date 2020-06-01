Бегство во Францию, Путин, Навальный, Зеленский, Саакашвили. Интервью Гордона с Гуриевым. Трансляция

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Гуриев родился в 1971 году в Северной Осетии. Окончил Московский физико-технический институт. Стажировался на экономическом факультете Массачусетского технологического института. В 2001 году защитил докторскую диссертацию "Неденежные формы расчета в российской экономике".

С 2004-го по 2013 год Гуриев работал ректором Российской экономической школы.

В 2012 году президент России Дмитрий Медведев поручил Гуриеву подготовить доклад экспертов об уголовном деле бизнесменов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева ("второе дело ЮКОСа"). Однако выводы доклада шести экспертов ставили под сомнение доказательства вины бизнесменов, а также законность и справедливость их приговора. В апреле 2013 года в доме у Гуриева прошли обыски, ученого подозревали в получении взятки от бывших сотрудников ЮКОСа.

Гуриев три раза побывал на допросах в Следственном комитете РФ, после чего 30 апреля 2013 года эмигрировал во Францию, где проживает до сих пор.

В 2016–2019 годах Гуриев был главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития. Сейчас преподает в институте Sciences Po в Париже.