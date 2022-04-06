Режиссер "Армагеддона" Бэй отказался обсуждать скандал с участием Смита, напомнив, что в это время в Украине убивают детей

Отвечая на вопросы журналистов, режиссер подчеркнул, что сейчас "Голливуд очень поглощен собой". Бэй напомнил, что в это время знаменитости должны говорить о происходящем в Украине, а пощечина, которую Смит дал ведущему церемонии, ему безразлична.

Контекст:

Бэй снял Смита в фильме "Плохие парни" и его второй части. Картина стала его режиссерским дебютом. Самые известные картины режиссера – "Трансформеры", "Армагеддон".

28 марта во время церемонии вручения "Оскар" американский комик Крис Рок со сцены уточнил у жены Смита, актрисы и певицы Джады Пинкетт, не связана ли ее новая прическа с подготовкой к съемкам в фильме "Солдат Джейн". После этих слов Смит поднялся на сцену и нанес удар комику. Сама Пинкетт не скрывает, что из-за болезни теряет волосы, и рассказывает об этом в своих социальных сетях.

Спустя некоторое время после этого конфликта Смит вышел на сцену, чтобы получить "Оскар" за главную роль в фильме "Король Ричард". Это первая статуэтка Американской академии кинематографических искусств и науки в биографии актера.

В тот же день Смит публично извинился за свое поведение, опубликовав в Instagram соответствующее заявление.

1 апреля стало известно, что Смит покинул Академию кинематографических искусств и наук.