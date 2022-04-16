Ермак: Мы становимся все ближе к цели экономически сокрушить Россию и забрать у Кремля ресурсы для войны

"Эмбарго на российскую нефть – давайте наконец-то сделаем это. Мы на постоянной связи с нашими союзниками, есть сложные дискуссии, но мы уже видим положительный фидбек. Как я уже писал, обсуждение эмбарго в ЕС будет после второго тура французских выборов, которые состоятся 24 апреля. Эту информацию озвучили в NYT. Украина также подготовит свои предложения для союзников", – написал он.

Глава ОП отметил, что один из вариантов, о которых писали американские СМИ, – "эмбарго, которое разделит трубопроводную и танкерную нефть".

"Эмбарго в отношении танкерной нефти может быть введено быстрее, затем это коснется и трубопроводной. Мы сейчас становимся все ближе к цели экономически сокрушить Россию и забрать у Кремля ресурсы для продолжения войны. Над этим и работаем с украинскими и международными экспертами, а также с западными партнерами", – объяснил Ермак.

Война России против Украины. Главное (обновляется)