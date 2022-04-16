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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ермак: Мы становимся все ближе к цели экономически сокрушить Россию и забрать у Кремля ресурсы для войны

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Ермак: Эмбарго в отношении танкерной нефти может быть введено быстрее
Ермак: Эмбарго в отношении танкерной нефти может быть введено быстрее
Фото: Андрій Єрмак / Telegrаm

Украина подготовит предложения своим союзникам об ограничениях для российской нефти. Об этом глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил 15 апреля в Telegram.

"Эмбарго на российскую нефть – давайте наконец-то сделаем это. Мы на постоянной связи с нашими союзниками, есть сложные дискуссии, но мы уже видим положительный фидбек. Как я уже писал, обсуждение эмбарго в ЕС будет после второго тура французских выборов, которые состоятся 24 апреля. Эту информацию озвучили в NYT. Украина также подготовит свои предложения для союзников", – написал он.

Глава ОП отметил, что один из вариантов, о которых писали американские СМИ, – "эмбарго, которое разделит трубопроводную и танкерную нефть".

"Эмбарго в отношении танкерной нефти может быть введено быстрее, затем это коснется и трубопроводной. Мы сейчас становимся все ближе к цели экономически сокрушить Россию и забрать у Кремля ресурсы для продолжения войны. Над этим и работаем с украинскими и международными экспертами, а также с западными партнерами", – объяснил Ермак.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России, а также стал массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и решили лишить Россию статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.

Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа. Австралия объявила запрет на импорт российских энергоносителей с 25 апреля.

Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. 6 апреля председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз рано или поздно введет ограничения на поставки российских нефти и газа.

В то же время Австрия и Венгрия заявили, что не поддержат эмбарго ЕС на российский газ. Молдова также не намерена отказываться от российских энергоносителей.

После того как российская армия вышла из Киевской области и стало известно о зверствах оккупантов против мирных жителей Украины, Европарламент призвал ЕС немедленно ввести эмбарго на российские нефть, газ, уголь и исключить РФ из G20.

8 апреля Евросоюз ввел пятый пакет санкций против России. Он включает эмбарго на поставки угля и других видов твердого ископаемого топлива из РФ, но не газа и нефти.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что любые санкции против РФ, не затрагивающие нефть, "будут восприняты в Москве с улыбкой".

В ЕС анонсировали следующий пакет санкций против России.

Теги: Россия, санкции, война, Кремль, нефть, эмбарго, война России против Украины, ограничения, Евросоюз, танкер, Андрей Ермак, ЕС
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