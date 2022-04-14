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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Президент Литвы призвал другие страны немедленно ввести полное газовое и нефтяное эмбарго против РФ и санкции против всех российских банков

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Науседа о российском газе: Мы разорвали эту энергетическую пуповину и мы надеемся, что вся Европа может это сделать
Науседа о российском газе: Мы разорвали эту энергетическую пуповину и мы надеемся, что вся Европа может это сделать
Фото: EPA

Масштабные санкции против РФ, включающие газовое и нефтяное эмбарго, а также санкции против всех российских банков, должны быть введены немедленно, заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Об этом он сказал 13 апреля в Киеве на совместном брифинге с президентами Украины, Польши, Латвии и Эстонии, видео которого опубликовал ОП.

"Запрет, полное эмбарго природного газа и нефти, санкции против всех – повторяю: всех – российских банков нужно наложить именно сейчас. Мы не можем дожидаться год или два. Украинцы страдают и умирают каждый день, женщины, дети, старики. Мы должны остановить финансирование путинской войны", – заявил Науседа.

Он также выразил надежду, что все страны Европы смогут избавиться от энергетической зависимости от Российской Федерации и прекратить финансировать войну в Украине.

"В течение многих лет у нас был единственный источник газа – это Россия. Мы разорвали эту энергетическую пуповину, и мы надеемся, что вся Европа может это сделать, вопрос только политической воли. Я уже говорил и хотел бы повторить: Украина принадлежит к семье Европейского союза. Литва и дальше будет выступать за это, пока мы не увидим украинцев, которые сидят за тем же столом, что и все мы, в Брюсселе", – подчеркнул Науседа.

Контекст:

Литва была одной первых стран, которые пришли на помощь Украине, отмечал Зеленский в обращении к Сейму Литвы 12 апреля. 

Литва с 1 апреля первой в Евросоюзе объявила о полном отказе от российского газа. "Стремясь к полной энергетической независимости от российского газа, в ответ на энергетический шантаж России в Европе и войну в Украине, Литва полностью отказалась от российского газа: с начала этого месяца литовская газотранспортная система работает без импорта российского газа", – сообщило министерство энергетики страны.

12 апреля Сейм Литвы призвал признать геноцид украинского народа со стороны России и предоставить Украине статус кандидата в ЕС.

Теги: Литва, банки, энергетика, запрет, эмбарго, война России против Украины, Евросоюз, российские банки, российский газ, Гитанас Науседа, ЕС
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