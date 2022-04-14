Президент Литвы призвал другие страны немедленно ввести полное газовое и нефтяное эмбарго против РФ и санкции против всех российских банков

"Запрет, полное эмбарго природного газа и нефти, санкции против всех – повторяю: всех – российских банков нужно наложить именно сейчас. Мы не можем дожидаться год или два. Украинцы страдают и умирают каждый день, женщины, дети, старики. Мы должны остановить финансирование путинской войны", – заявил Науседа.
Он также выразил надежду, что все страны Европы смогут избавиться от энергетической зависимости от Российской Федерации и прекратить финансировать войну в Украине.
"В течение многих лет у нас был единственный источник газа – это Россия. Мы разорвали эту энергетическую пуповину, и мы надеемся, что вся Европа может это сделать, вопрос только политической воли. Я уже говорил и хотел бы повторить: Украина принадлежит к семье Европейского союза. Литва и дальше будет выступать за это, пока мы не увидим украинцев, которые сидят за тем же столом, что и все мы, в Брюсселе", – подчеркнул Науседа.
Контекст:
Литва была одной первых стран, которые пришли на помощь Украине, отмечал Зеленский в обращении к Сейму Литвы 12 апреля.
Литва с 1 апреля первой в Евросоюзе объявила о полном отказе от российского газа. "Стремясь к полной энергетической независимости от российского газа, в ответ на энергетический шантаж России в Европе и войну в Украине, Литва полностью отказалась от российского газа: с начала этого месяца литовская газотранспортная система работает без импорта российского газа", – сообщило министерство энергетики страны.
12 апреля Сейм Литвы призвал признать геноцид украинского народа со стороны России и предоставить Украине статус кандидата в ЕС.