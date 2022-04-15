Оккупанты впервые нанесли бомбовые удары дальними бомбардировщиками Ту-22М3, атакован Мариуполь – Минобороны

"Впервые с начала военной агрессии российские войска совершили бомбовые удары дальними бомбардировщиками Ту-22М3. Этот воздушный удар произошел по городу Мариуполь", – сказал спикер.
По его словам, ситуация в Мариуполе "сложная и трудная".
"Сейчас продолжаются бои, российская армия постоянно привлекает дополнительные подразделения для того, чтобы штурмовать этот город. По состоянию на сейчас идут активные бои в районе завода Ильича и в портовой зоне Мариуполя. Но полностью захватить этот город на данный момент россиянам пока не удается", – сказал Мотузяник.
Он заверил, что Вооруженные силы Украины сделают все возможное для того, чтобы деблокировать Мариуполь.
Спикер обратил внимание на то, что соединение подразделений 36-й отдельной бригады морской пехоты и военнослужащих полка "Азов" является "блестящей тактической операцией".
По его словам, российские оккупанты продолжают сосредоточивать усилия на подготовке к наступлению на востоке Украины, установлении контроля над Донецкой и Луганской областями и обеспечении так называемого сухопутного коридора с территорией временно оккупированного Крыма.
"В настоящее время РФ завершает создание наступательной группировки в Восточной операционной зоне", – сказал Мотузяник.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины уже заявляло об использовании россиянами бомбардировщика Ту-22М3 в этой войне. Сообщалось, что именно с его помощью 28 февраля оккупанты, не пересекая госграницу, нанесли удары ракетами класса "воздух – поверхность" по жилым кварталам Харькова.
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.
Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте. 12 апреля глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что этот способ россияне также заблокировали.
Часть города контролируют оккупанты, часть – украинские военные. Бои продолжаются.
6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии".
9 апреля президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Мариуполь пытается захватить группировка врага из около 10 тыс. оккупантов.
Вечером 11 апреля полк "Азов", который защищает Мариуполь, заявил, что российские оккупанты применили в городе неизвестное отравляющее вещество, которое было сброшено с вражеского БПЛА. У пострадавших наблюдаются дыхательная недостаточность и вестибуло-атактический синдром.