Оккупанты опять нанесли ракетный удар по Днепропетровской области. Пострадал аэропорт – ОГА

В частности, оккупанты атаковали инфраструктурный объект в селе Звонецкое Днепропетровской области. Там сейчас работают спасатели, данные о разрушениях и количестве жертв уточняются.

"И повторная атака на аэропорт в Днепре. От него уже не осталось живого места. Разрушен и сам аэропорт, и инфраструктура рядом. А ракеты летят и летят", – отметил Резниченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)